Zelenski anunță câștiguri importante pe front. Ucraina ar fi recuperat 745 de kilometri pătrați din ianuarie

Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Pixabay

Președintele Volodimir Zelenski susține că Ucraina a recucerit 745 de kilometri pătrați pe frontul de sud și 26 de localități, în cadrul operațiunilor începute în luna ianuarie.

Ucraina a reușit să recupereze 745 de kilometri pătrați în Oleksandrivka și a eliminat aproximativ 10.000 de soldați ruși din ianuarie, a susținut președintele Volodimir Zelenski, conform kyivindependent.com.

La sfârșitul lunii ianuarie, pe linia frontului de sud, Kievul a început acțiuni de contraatac în regiunile Dnipro, Zaporoje și Donețk.

Ucraina a prezentat de curând succesul acțiunilor sale contraofensive, mișcările pe teren fiind

conduse în primul rând de Forțele de Asalt Aerian ale țării.

"În timpul operațiunii, am reușit să eliberăm un teritoriu de 745 de kilometri pătrați. Douăzeci și șase de sate din regiunile Dnipro, Donețk și Zaporoje au fost returnate controlului Ucrainei", a spus Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

"Pierderile rusești s-au ridicat la cel puțin 9.550 de persoane ucise și peste 6.600 de persoane rănite", a declarat el, adăugând că un număr nespecificat de soldați ruși au fost capturați.

A urmat o actualizare majoră a hărților online, realizată a doua zi de grupul ucrainean de cartografiere și analiză Deep State Map. Sunt considerate cele mai fiable hărți datorită contactului direct al Deep State cu comandanții ucraineni.

Dronele pe front

O fâșie largă și lungă de teritoriu pe linia frontului sudic figura ca eliberată. Aceasta a corespuns cu aproximativ toate zonele aflate sub ocuparea rușilor din regiunea Dnipropetrovsk și unor părți din vestul regiunii Donețk.

Optsprezece sate au fost eliberate, iar alte șase au văzut trupele rusești respinse. Suprafața totală catalogată ca fiind eliberată în actualizarea celor de la Deep State Map a fost de aproximativ 260 de kilometri pătrați.

Deep State nu a făcut actualizarea regulată a hărții, deși schimbările teritoriale au avut loc în ultima jumătate de an. Motivul principal a ținut de securitate operațională.

Experții au susținut în mai multe rânduri că declarațiile privind câștigurile teritoriale nu sunt benefice, asta pentru că situația din zonele gri de-a lungul liniei frontului este dificil de evaluat. Adesea controlul zonelor nu este complet clar.

Dominația dronelor în luptele de pe front, extinderea așa-numitei "zone ucigașe", tot mai periculoasă cu cât trupele se apropie de linia de contact, precum și folosire de către Rusia a unor tactici bazate pe infiltrări în grupuri mici fac tot mai dificilă stabilirea cu exactitate a liniei frontului și a zonelor aflate sub controlul fiecărei părți.

Rusia ar pierde 30.000 de soldați pe lună. "Putin nu mai are inițiativa pe front", susține Zelenski

În timpul vizitei recente de la Washington, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acordat un interviu televiziunii Fox News în care - conform AFP - a apreciat că "iniţiativa nu mai este în mâinile lui Putin" şi că preşedintele Rusiei refuză să pună capăt războiului în care pierde 30.000 de soldaţi pe lună.

"Noi cerem zilnic să înceteze acest război, cel puţin pentru a negocia un armistiţiu pe o anumită perioadă şi a le da diplomaţilor posibilitatea să negocieze. Dar (preşedintele rus Vladimir) Putin nu vrea. (...) De aceea trebuie să reacţionăm, să fim duri, să fim puternici. Nu doar noi. Contăm pe sancţiuni", a spus Zelenski.

Iunie a fost luna cu cele mai multe victime civile ucrainene din aprilie 2022 până acum

ONU apreciază că iunie a fost luna cu cele mai multe victime civile ucrainene din aprilie 2022 până acum. Rusia şi-a intensificat atacurile cu rachete balistice, greu de interceptat. În iulie, ucrainenii au reuşit să intercepteze doar 35 de rachete balistice şi anti-navă din cele 120 lansate de ruşi. Ca termen de comparaţie, AFP menţionează estimări ale unor experţi conform cărora în întreg anul 2024 Rusia a folosit între 250 şi 320 de rachete balistice.

Înainte de a fi primit marţi la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump, liderul de la Kiev a afirmat că pentru el "prioritatea absolută" este apărarea împotriva rachetelor balistice. După întrevedere, el a afirmat că Trump a acceptat să acorde Ucrainei licenţa pentru producţia internă a rachetelor interceptoare PAC-3 pentru bateriile antiaeriene Patriot, singurele arme defensive eficiente împotriva rachetelor ruseşti.

În acelaşi timp, un înalt responsabil ucrainean a declarat pentru AFP că Moscova intenţionează să desfăşoare în apropierea frontierei cu Ucraina şi mai multe lansatoare de rachete şi aşteaptă noi livrări de astfel de arme din Coreea de Nord, conform Agerpres.

Rusia ar pregăti soldați nord-coreeni pentru frontul din Ucraina și ar sprijini Iranul în războiul cu SUA

Volodimir Zelenski afirmă că Rusia încearcă să compenseze pierderile suferite pe front prin aducerea a 30.000 de militari nord-coreeni și că sprijină Iranul cu informații obținute din satelit, potrivit Reuters.

"În cele mai puţin de şapte luni ale acestui an, 221.000 de persoane s-au înrolat în forţele armate ruse, în timp ce victimele în aceeaşi perioadă au ajuns la circa 225.500, dintre care 131.000 de morţi şi 93.000 răniţi", a spus Zelenski într-un mesaj pe reţelele de socializare.

Moscova doreşte să primească 30.000 de soldaţi din Coreea de Nord

Atât Rusia cât şi Ucraina menţin secrete datele despre propriile victime în războiul declanşat prin invazia rusă din 2022, dar le exagerează pe cele ale inamicului. Pe baza informaţiilor publice disponibile, precum necrologuri, date oferite de familiile militarilor, ştiri publicate în mass-media sau documente ale autorităţilor locale, numărul militarilor ucraineni ucişi de la începutul acest război ar fi de circa 200.000, iar cel al militarilor ruşi de circa 350.000, notează agenţia dpa.

Din cauza pierderilor mari suferite, a continuat Zelenski în acelaşi mesaj, Moscova doreşte să primească 30.000 de soldaţi din Coreea de Nord şi, "începând din iunie, au pregătit regiunea Voronej pentru a-i primi".

"Coreea de Nord pregăteşte de asemenea un transfer de noi sisteme de rachete balistice către Rusia", a mai spus preşedintele ucrainean.

Rusia şi Coreea de Nord au semnat un tratat de parteneriat strategic

Rusia şi Coreea de Nord au semnat în anul 2024 un tratat de parteneriat strategic prin care se angajează să-şi acorde reciproc asistenţă militară în caz de agresiune. În virtutea acestor relaţii privilegiate, Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze şi de asemenea echipamente militare precum obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23/24 şi sisteme antitanc, ca ajutor în războiul cu Ucraina. Mai mult, circa 15.000 de soldaţi nord-coreeni au participat la luptele pentru eliberarea teritoriului din provincia rusă Kursk ocupat în august 2024 de trupele ucrainene.

Preşedintele Zelenski a mai susţinut în mesajul său de sâmbătă că Ucraina a observat că Rusia transmite Iranului observaţiile sale din satelit pentru a-i permite acestuia să dirijeze atacurile lansate în regiune ca represalii faţă de bombardamentele americane.

"De la începutul lunii iulie, am înregistrat supravegherea activă prin satelit a Rusiei asupra statelor din Golf şi a bazelor militare americane amplasate acolo (...) Există o corelaţie clară între monitorizarea acestor situri prin satelit de către Rusia şi atacurile iraniene, atât înaintea atacurilor, în pregătirea lor, cât şi ulterior, pentru a evalua pagubele provocate", a indicat Zelenski, conform Agerpres.

Anturajul lui Putin își pierde răbdarea din cauza războiului

În cercul apropiat al lui Vladimir Putin există tot mai multe nemulțumiri față de războiul din Ucraina, iar liderul de la Kremlin este considerat responsabil pentru pierderile suferite, susține Zelenski.

Rusia întâmpină tot mai multe pierderi în războiul pe care îl poartă în Ucraina, iar oficialii din aparatul de stat de la Kremlin sunt din ce în ce mai nemulțumiți. Consilieri și apropiați din cercul lui Vladimir Putin par să-l învinuiască pe acesta, în diverse conversații private, de situația actuală de pe front. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a făcut publice mai multe informații în acest sens pe platforma X. „Putin este singurul responsabil pentru pierderile pe care rușii continuă să le sufere. Anturajul său înțelege acest lucru, ne transmite acest mesaj nouă și partenerilor noștri”, a scris Zelenski.

"O nouă atmosferă" s-a creat în jurul liderului de la Kremlin de ceva timp, susține președintele Ucrainei, datorită încrederii sporite pe care o are Kievul pe teren sau în atacurile direcționate împotriva orașelor rusești. Aliații Federației Ruse își pierd treptat încrederea în capacitatea lui Vladimir Putin de a continua războiul început în 2022.

„Situația de pe front, împreună cu sancțiunile noastre de lungă durată și atacurile de rază medie, creează o nouă atmosferă în jurul lui Putin. O atmosferă extrem de toxică. El este singurul motiv pentru care acest război a început și nu s-a încheiat încă. Putin este singurul responsabil pentru pierderile pe care rușii continuă să le sufere. Anturajul său înțelege acest lucru, ne transmite acest mesaj atât nouă, cât și partenerilor noștri. Și societatea rusă începe să simtă acest lucru din ce în ce mai mult. Avem nevoie de decizii care să aducă pacea”, a scris el, în descrierea unui videoclip.

CITEȘTE ȘI: CIA avertizează Europa: Rusia pregătește atacuri sub steag fals în flancul estic

