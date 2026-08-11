Donald Trump, ascuns într-un cărucior de catering, după o amenințare a Iranului. Cum a plecat, de fapt, din Turcia

Donald Trump la plecarea din Turcia, în Air Force One/ captură video

Președintele american Donald Trump a urcat în Air Force One la plecarea din Turcia. Dar nu a părăsit Turcia la bordul avionului.

O amenințare considerată credibilă din partea Iranului a schimbat planurile privind plecarea președintelui american, Donald Trump, din Turcia, în urma Summit-ului NATO de la Ankara.

Aparent, președintele american s-a îmbarcat în Air Force One. În fața presei.

În realitate, scrie presa americană, precum The New York Times, el ar fi fost transportat spre un alt avion, ascuns într-un cărucior de catering. Astfel, Donald Trump a plecat din Turcia la bordul unei aeronave militare.

Operațiunea a avut loc după summit-ul NATO de la Ankara.

Un oficial citat The Washington Post a dezvăluit că președintele Donald Trump a plecat la bordul unui avion C-32A, în urma unei amenințări considerate credibile din partea Iranului, pe fondul unei tensiuni tot mai crescute în Orientul Mijlociu, în acele momente. Președintele SUA a fost ascuns, în timpul operațiunii, într-un cărucior destinat pentru catering, care alimentează aeronavele.

Diversiunea nu a fost doar în fața presei, jurnaliștii care au călătorit cu Air Force One au crezut că Donald Trump este la bord. Nici unii membri ai personalului Casei Albe nu au știut despre operațiune.

C-32A a ajuns în Marea Britanie în jurul orei locale 22:20. Câteva minute mai târziu, a ajuns și Air Force One. Nu este clar cum a ajuns președintele american înapoi în avionul prezidențial, dar a fost văzut coborând din Air Force One la aproximativ 22:56. A salutat militarii americani înainte de a se îndrepta către noul avion Boeing 747-8 primit din partea Qatarului.

Administrația SUA anunțase că președintele Donald Trump urma să utilizeze Air Force One la plecarea din Turcia în timp de aeronava oferită de Qatar urma să se oprească la aceeași bază britanică pentru a putea fi vizitată de militarii americani.

Diversiunea folosită în Turcia a mai fost utilizată cel puțin o dată în 2000. Atunci, Bill Clinton a călătorit în Pakistan cu un avion executiv nemarcat. Air Force One a fost folosit ca aeronavă-momeală.

Deși nu a existat o confirmare oficială cu privire la ce s-a întâmplat în Turcia, directorul de comunicare al Casei Albe, Steve Cheung, a spus că ”Există mulți dușmani ai Americii care îl au în vizor”, dar și că avionul primit din partea Qatarului are protocoale de securitate de nivel înalt.