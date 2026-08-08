O dronă a explodat aproape de granița României, pe teritoriu bulgar, la doar un kilometru de o stație de comprimare a gazoductului Trans-Balkan / Update

Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

O dronă a explodat la aproape 1.000 de metri de o staţie de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan, pe teritoriu bulgar, aproape de granița României.

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După ce premierul bulgar a spus că drona a ajuns în Bulgaria din România, MApN a oferit o reacție.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, sâmbătă, că sistemele de supraveghere radar nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria.

„În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei, în ziua de 8 august, în jurul orei 08.20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria.

De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.

MApN monitorizează permanent situația din proximitatea frontierelor României și va comunica, în măsura în care vor apărea informații relevante, date suplimentare”, a transmis MApN.

Știrea inițială

Premierul Rumen Radev a transmis că o dronă a intrat sâmbătă dimineaţă în spaţiul aerian al Bulgariei dinspre România şi a explodat la aproape 100 de metri în interiorul teritoriului Bulgariei, transmite BTA. Explozia a avut loc la doar 1 kilometru distanță de o staţie de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan.

Explozia dronei, într-un lan de floarea soarelui, în apropierea fostului punct de trecere a frontierei Kardam

Incidentul s-a produs în imediata proximitate a fostului punct de trecere a frontierei Kardam, aflat la graniţa dintre Bulgaria şi România, şi la aproape 1.000 de metri de o staţie de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan, potrivit premierului bulgar.

Rumen Radev a subliniat că drona s-a prăbuşit într-un lan de floarea-soarelui. Zona a fost izolată, iar autorităţile au intervenit pentru gestionarea incidentului.

Nu au fost raportate victime şi nici pagube la infrastructură, a mai declart premierul bulgar.

Autoritățile bulgare stabilesc ce fel de dronă a explodat

"Sunetul dronei a fost detectat de Poliţia de Frontieră din România, după care o explozie puternică a fost auzită de patrula bulgară de frontieră din General Toşevo, aflată în zonă", a explicat Radev. Locul exploziei a fost identificat imediat, iar autorităţile încearcă să stabilească tipul dronei.

Premierul bulgar a subliniat că drona nu fusese detectată nici în spaţiul aerian românesc, nici în cel bulgar. "Nu am primit nici informaţii de la Centrul Combinat de Operaţiuni Aeriene de la Torrejon, din Spania, care monitorizează spaţiul aerian din sudul Europei", a adăugat el.

În urma incidentului, personalul Poliţiei de Frontieră şi echipamentele utilizate pentru detectarea şi contracararea dronelor vor fi redistribuite de la frontiera cu Turcia la frontiera cu România.

Incidente recente cu drone Shahed

Radev a amintit şi incidentele recente în care trei drone Shahed au fost doborâte în România, în urmă cu două săptămâni, precizând că Bulgaria a reacţionat imediat şi că Ministerul Apărării a consolidat acoperirea radar în regiune.

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La începutul săptămânii viitoare va avea loc o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, în cadrul căreia Polonia va prezenta informaţii despre incidentul cu rachete balistice produs pe teritoriul său, România va informa aliaţii cu privire la dronele detectate în spaţiul său aerian, iar Bulgaria va ridica problema dronei care a explodat pe teritoriul său, a declarat Radev.

"Nu este o dronă de jucărie, este o dronă mai mare"

Întrebat dacă drona era civilă sau militară, premierul bulgar a spus că există imagini fotografice, însă aparatul a fost atât de grav avariat în urma exploziei încât tipul său nu poate fi stabilit deocamdată. "Nu este o dronă de jucărie, este o dronă mai mare", a precizat el.

Radev a mai spus că, în acest moment, nu se poate stabili dacă incidentul a fost un atac deliberat şi nici dacă drona transporta ceva. El a precizat însă că aparatul avea la bord o cantitate considerabilă de material exploziv, suficient pentru a produce o explozie care să fie auzită de la o distanţă semnificativă.

În prezent, autorităţile au informaţii despre o singură dronă implicată în incident.

Radev a mai precizat că procedura pentru achiziţia unor radare digitale tridimensionale moderne a fost întârziată timp de mai mulţi ani, însă Ministerul Apărării face demersuri pentru accelerarea livrării acestora.

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