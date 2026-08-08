Salvamont România, 25 de intervenții în ultimele 24 de ore. Șase persoane au fost duse la spital

Sursa foto: Salvamont Maramureș, Facebook. Rol ilustrativ

Salvamont România anunță că 25 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore, în urma unor intervenții. Șase dintre acestea au necesitat transportul la spital.

Un număr de 25 de persoane au fost salvate de salvamontişti în ultimele 24 de ore, după 22 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă, a informat, duminică, Salvamont România.

Potrivit sursei citate, şase dintre cele 25 de persoane au necesitat să fie transportate la spital.

Dintre cele 22 de apeluri, patru au fost efectuate pentru Salvamont Sibiu, câte trei pentru serviciile Salvamont din Maramureş, Mureş şi Bihor, două pentru Bacău şi câte unul pentru Argeş, Cluj, Gorj, Neamţ, Braşov şi Sălaj.

S-au primit şi 38 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România îi îndeamnă pe oameni la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane şi îi invită să le fie alături în campania de reducere a numărului de accidente montane, conform Agerpres.

Doi turiști din București, salvați după ce au căzut 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului

În masivul Caraiman se întâmplă adesea incidente, mai ales pentru cei mai nepregătiți în deplasările montante. De exemplu, doi turişti din Bucureşti au fost recuperaţi, în mai, de salvatorii montani după ce au căzut aproximativ 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului.

Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, este vorba despre un bărbat şi o femeie, ambii în vârstă de 57 de ani.

„Au avut mare noroc, persoana de sex feminin având traumatisme minore ce nu necesită spitalizarea, iar cea de sex masculin a fost diagnosticată cu traumatism scapulo-humeral şi traumatism toraco-abdominal”, arată sursa citată.

Bărbatul a fost preluat de elicopterul de la POA Braşov solicitat la faţa locului, fiind transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, notează Agerpres.

Weekend solicitant pentru salvamontiști. Participanții la un ultramaraton au căzut în râpă

Weekend-ul respectiv a fost unul extrem de solicitant pentru salvamontiști, care au intervenit continuu pentru salvarea turiștilor, în special a participanților la ultramaratonul „Transylvania 100”. Mai multe persoane au avut nevoie de ajutorul echipelor de salvare montane, după ce au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat.

În cursul zilei de sâmbătă, 23 mai, autoritățile au fost alertate cu privire la producerea unui incident în zona Cabanei Mălăiești - refugiul Țigănești, din Munții Bucegi, unde mai mulți participanți la competiția „Transilvania 100” au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat.

Autoritățile au precizat că elicopterul SMURD solicitat nu poate interveni aerian în acel moment din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității reduse în zonă, de aproximativ 100-150 de metri.

„Cu toate acestea, aeronava este pregătită să efectueze misiunea, la momentul la care condițiile meteo vor permite intervenția acesteia. Misiunea de salvare este în dinamică, la fața locului fiind prezente echipe Salvamont Brașov și Jandarmeria Brașov”, se arăta într-un comunicat al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Competiția a continuat. Recomandările specialiștilor

Deși au fost înregistrate aceste cazuri care au avut nevoie de intervenția echipelor de salvare, reprezentantul Salvamont a declarat: „Competiția continuă, sperăm să nu se mai accidenteze. Din păcate, se mai organizează (n.r. astfel de competiții în condiții meteo nepotrivite) din când în când. Noi, ca serviciu de urgență pe salvare montană, venim tot timpul cu recomandări către organizatori. Din fericire, unii țin cont, dar, din păcate, alții nu. În momentul de față, pentru gestionarea celor 12 situații am avut în teren 40 de oameni, un număr extraordinar de mare, având în vedere că capacitatea operațională a Salvamontului este undeva la 17%; am solicitat inclusiv sprijinul colegilor de la serviciile locale pentru a putea gestiona corespunzător cazurile.

Asta le recomandăm și organizatorilor în momentul când aleg traseele: să pună echipe de prim răspuns dintr-o distanță stabilită de noi, în urma unei analize, tocmai pentru a se putea interveni foarte repede; pentru că, pe munte, unele intervenții pot dura 1-2-3 ore, chiar și mai mult. Le recomandăm să evite zonele cu zăpadă, mai ales; Știm că este mult mai angrenant și poate mai provocator pentru unii sportivi să se deplaseze în zonele respective, dar așa cum s-a putut vedea astăzi, aceste decizii au dus către foarte multe incidente, unele mai grave”, a mai spus șeful Salvamont Brașov, la Digi24.

Victimele, echipate necorespunzător

Șeful Salvamont Brașov a mai declarat că persoanele care au avut nevoie de îngrijri medicale, astăzi, erau echipate doar pentru alergări montane, fără să țină cont de recomandările privind necesitatea unui echipament special pentru condițiile meteo din această perioadă.

„(...) Noi am trimis o recomandare chiar ieri organizatorului cu măsuri de suplimentare a echipelor de prim răspuns, a voluntarilor și verificarea foarte atentă a participanților, pentru a ne asigura că au echipamentul adecvat pentru a parcurge zonele respective. Erau echipați pentru alergare montană, nicidecum pentru condițiile meteo, zăpada și gheața de la altitudinea respectivă”, a adăugat Sebastian Marinescu.

Salvamont precizează că numărul incidentelor înregistrate a ajuns la 16, dintre care trei cazuri au presupus extragerea persoanelor din zone abrupte/ râpe, opt cazuri au fost preluate de pe traseu, iar patru persoane au prezentat semne de hipotermie, refuzând ulterior transportul cu ambulanţa.

Un turist olandez a căzut în prăpastie din Brâna Mare a Caraimanului din cauza rafalelor de vânt

La câteva zile după, un turist olandez a căzut în prăpastie din Brâna Mare a Caraimanulu. Este alt caz care are loc în acea zonă în doar câteva zile.

Rafalele puternice au blocat intervenția aeriană a salvamontiștilor în Prahova

Conform datelor postate pe o rețea socială de Salvamont Prahova, a fost cerut sprijin aerian pentru această intervenţie, însă din cauza rafalelor de vânt salvatorul montan nu a putut fi troliat din elicopter la victimă.

În aceste condiţii, intervenţia de recuperare a turistului continuă terestru.

"Salvatorii montani au ajuns la victimă şi au evaluat-o din punct de vedere medical. Aceasta prezintă multiple traumatisme, printre care şi o fractură de tibie şi peroneu. În acest moment, se desfăşoară operaţiunea de scoatere a accidentatului din prăpastie", notează sursa citată.

Patru persoane, căzute într-o prăpastie în Bucegi

Luna trecută, patru persoane au căzut într-o prăpastie din masivul Bucegi, la faţa locului fiind aşteptate să intervină două elicoptere în sprijinul salvamontiştilor, scrie Agerpres.

"Intervenţie în desfăşurare pentru salvarea a patru persoane căzute pe Albişoara Brânei din Bucegi. Avem confirmarea sosirii a două elicoptere de la Târgu Mureş şi Caransebeş", se arăta într-o informare postată pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, cele patru persoane practicau alpinism.

"Echipele de intervenţie acţionează pentru salvarea a patru persoane care practicau alpinism în zona Valea Albişoarei, din Buşteni. Conform primelor informaţii, acestea s-au prăbuşit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare", arată sursa citată.

ISU Prahova a precizat că, din cele patru persoane conştiente iniţial, una a intrat în stare de inconştienţă.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă a fost alocat şi un elicopter Black Hawk de la Bucureşti, la bordul căruia va fi şi o echipă medicală de la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti.

În sprijinul misiunii de salvare, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unităţi de terapie intensivă mobilă SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Acestea se vor deplasa pe stadionul din oraşul Buşteni.

Potrivit datelor comunicate de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), cele trei persoane au fost extrase de elicopterul SMURD Caransebeş şi elicopterul SMURD Braşov.

"În aceste momente, cele patru persoane, conştiente, sunt evaluate de către echipajele medicale aflate pe stadionul Buşteni", arată sursa citată.

Elicopterul Black Hawk a aterizat la stadionul Buşteni.

Anterior, Salvamont Prahova a anunţat că primul salvator montan care a fost inserat la faţa locului a constatat decesul unei femei.

Cele patru persoane practicau alpinism în momentul în care coarda de asigurare s-a rupt, acestea prăbuşindu-se aproximativ 10 metri, au informat anterior autorităţile.

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