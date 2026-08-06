Cum arăta un decret pentru reducerea consumului la energie pe vremea lui Nicolae Ceaușescu

Fostul dictator comunist Nicolae Ceaușescu, noiembrie 1989. Sursa foto: Agerpres

În timp ce autoritățile le cer din nou românilor să facă voluntar economie la energie pe fondul crizelor din sistemul național, amintirea raționalizărilor drastice din comunism revine în prim-plan. În februarie 1987, Nicolae Ceaușescu semna un decret fără precedent: cotele de curent și gaze pentru populație erau tăiate cu până la 30%, iar depășirea consumului aducea tarife uriașe și debranșarea definitivă. Vezi ce prevedea documentul oficial al regimului.

Ilie Bolojan a anunțat vinerea trecută stare de alertă din cauza scăderii producției de energie, în august. Situația a fost cauzată de închiderea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ca urmare a scăderii debitului pe Dunăre. Premierul le-a mulțumit românilor care au decis să facă economie la energie în această perioadă, cât și autorităților locale din mai multe UAT-uri, care au decis să oprească iluminatul stradal pe timpul nopții.

„Mulțumesc tuturor românilor, care înțeleg că este o situație excepțională, cu care nu ne-am mai confruntat de mulți ani și în fața căreia dacă reacționăm unitar, dacă fiecare companie, autoritate, familie poate să facă o mică economie înseamnă că acestea se adună și au ca efect asigurarea necesarului de energie pentru toți consumatorii, atât pentru cei casnici, cât și pentru instituții, spitale, marile companii!

În zilele următoare, vom adopta complementar o Hotărâre de Guvern, în cazul în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii, prin reducere voluntară, prin care avem un mecanism de pus în practică, prin Dispecerul Energetic Național de la Transelectrica de limitare a consumului“, a spus, luni, premierul Ilie Bolojan.

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Cum arăta un drect pentru reducerea consumului la energie pe vremea lui Nicolae Ceaușescu

Apelul autorităților pentru reducerea consumului, pe fondul crizei energetice pe care o traversăm, le-a reamintit multor români de epoca Ceaușescu, atunci când fostul dictator a început să dea curent electric și gaze cu porția. Raționalizarea a devenit extrem de gravă în anii 1987–1989.

În februarie ’87, Nicolae Ceauşescu a emis un Decret prin care reducea drastic consumul de energie electrică şi gaze naturale la nivel naţional, în contextul „dificultăţilor existente în această iarnă în asigurarea energiei”, scrie Biz Brașov.

Astfel, prin Decretul Consiliului de stat publicat sâmbătă (zi lucrătoare la acea vreme – n. red.), 7 februarie 1987, „s-au stabilit o serie de măsuri de maximă importantă pentru raţionalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrică”.

„Aşa cum se prevede în decret, aceste măsuri sînt menite să asigure, deopotrivă, desfăşurarea normală a activităţii economico-sociale, un regim sever de economisire a energiei electrice şi combustibililor, introducerea unei discipline riguroase la toate locurile de muncă şi eliminarea oricărei forme de risipă, aplicarea cu fermitate a celor mai severe sancţiuni împotriva tuturor celor care depăşesc consumurile normate, care nu respectă reglementările în domeniul gospodăririi raţionale a energiei electrice şi gazelor naturale”, se precizat în ziarul Scînteia pe 8 februarie 1987, precizând că aceste reglementări privesc doar lunile februarie şi martie 1987.

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Românii au început să primească energie cu porția

Două obiective nemijlocit legate, urmărite prin Decretul privind unele măsuri pentru raţionalizarea consumului de energie şi gaze naturale:

Reducerea cu 20% a consumului de energie electrică in gospodăriile populaţiei

Reducerea cu cel puţin 30% a consumului de energie electrică si gaze naturale pentru activităţi neproductive in toate unităţile economice, pentru realizarea neabătută a programului de dezvnltare economico-socială a tării

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Ce le cerea regimul consumatorilor casnici

„Fiecare cetăţean, fiecare om al muncii trebuie să înţeleagă că prin promovarea unui sever spirit de economisire, prin aplicarea măsurilor de reducere cu cel puţin 20 la sută a consumurilor actuale de energie electrică şi reducerea severă a consumului de gaze naturale se contribuie în mod direct la asigurarea condiţiilor necesare pentru buna funcţionare a unităţilor productive. Cu alte cuvinte, in condiţiile actuale, soarta producţiei se hotărăşte — sub aspectul asigurării resurselor energetice — nu numai in unităţile economice, ci şi in afara orelor de program, acasă, în gospodăria fiecărui cetăţean”, se arăta în document.

„Toţi cetăţenii trebuie să ştie că în spiritul prevederilor Decretului:

Pentru lunile februarie şi martie, la energia electrică livrată populaţiei pentru iluminat şi utilizări casnice cotele lunare stabilite sînt cu 20 la sută mai mici decit cele actuale.

Toţi cetăţenii sînt obligaţi să ia măsuri stricte pentru reducerea consumurilor de gaze naturale şi energie electrică şi să se încadreze în cotele stabilite prin decret.

In cazul depăşirii cotelor lunare se vor lua următoarele măsuri:

pentru depăşirea consumului de gaze naturale intre 1-5 la sută se aplică un tarif de 1 500 lei/1 000 mc; pentru depăşirea între 5-10 la sută se aplică un tarif de 3 000 lei/1 000 mc şi se avertizează consumatorul ; dacă după avertizare se va depăşi consumul cu 10 la sută se procedează la întreruperea temporară a gazelor pînă la recuperarea depăşirii ; in cazul cînd depăşirea de pină la 10 la sută se repetă, se procedează la întreruperea definitivă a livrării gazelor; pentru depăşirea consumului de energie electrică intre 1-5 la sută se aplică un tarif de un leu/kWh; pentru depăşirea consumului cu 5-10 la sută se aplică un tarif de 2 lei/kWh şi se avertizează consumatorul ; consumatorii care, după ce au fost avertizaţi, depăşesc cota stabilită vor plăti pentru întreaga cantitate consumată un tarif de 2,50 lei/kWh, până la incadrarea în cotele lunare”.

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Preţul unui kWh oră la acea vreme era de 0,65 lei, iar pentru gazele naturale 1 leu/mc.