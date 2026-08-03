Corneliu Ștefan: Lucrările la UPU a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, aproape de finalizare

Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, anunță că proiectul referitor la extinderea UPU a Spitalului Județean din Târgoviște se apropie de finalizare.

Un proiect important pentru sănătatea dâmbovițenilor intră în linie dreaptă, prin extinderea UPU cu un corp nou de clădire, o investiție în valoare de 20.000.000 de lei. Noul spațiu va fi adaptat nevoilor actuale ale pacienților și personalului medical și va fi dotat cu echipamente de ultimă generație, esențiale pentru intervenții rapide în situații critice.

Un element important al proiectului îl reprezintă organizarea mai eficientă a fluxului de pacienți. Mai exact, va exista o separare clară între cazurile grave, care necesită intervenție imediată, și situațiile care nu pun viața în pericol, ceea ce va duce la reducerea timpilor de așteptare și la o gestionare mai bună a fiecărui caz.

Sănătatea dâmbovițenilor rămâne o prioritate, iar modernizarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște continuă prin proiecte care aduc condiții mai bune pentru pacienți și pentru cadrele medicale", a anunțat Corneliu Ștefan.