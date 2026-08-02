UPDATE: Raed Arafat, precizări. Două elicoptere s-au ciocnit în Grecia: Sunt doi morți

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Două elicoptere s-au ciocnit duminică în timp ce interveneau la un incendiu violent în Grecia, a anunţat serviciul de pompieri, transmit Reuters, dpa şi AFP.

UPDATE: Două elicoptere de stingere a incendiilor s-au ciocnit în timpul intervenției la incendiul de vegetație din apropierea localității Psatha, după ce decolaseră de la baza militară Elefsina. Pilotul britanic și coordonatorul grec ai unuia dintre elicoptere au suferit răni ușoare, în timp ce membrii celui de-al doilea echipaj, un pilot danez și un ofițer grec de legătură, și-au pierdut viața.

Inițial, presa elenă scria că unul dintre piloții morți este român.

UPDATE: Două elicoptere s-au ciocnit în Grecia în timp ce interveneau la un incendiu. Un membru al echipajului din Grecia și unul din România și-au pierdut viața, scrie presa elenă. Departamentul pentru Situații de Urgență precizează că acesta nu este dintre salvatorii trimiși oficial în misiune de statul român.

UPDATE: Două elicoptere de stingere a incendiilor de tip Bell s-au ciocnit în timpul intervenției la incendiul de vegetație din apropierea localității Psatha, după ce decolaseră de la baza militară Elefsina. Presa elenă scrie că în urma accidentului, un membru al echipajului din Grecia și unul din România și-au pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite. Primele indicii arată că tragedia ar fi fost provocată de o eroare umană, și nu de o defecțiune tehnică.

UPDATE: Ambele aeronave sunt elicoptere de tip Bell. Potrivit informațiilor apărute în presa elenă, coliziunea s-a produs în apropierea intrării în localitatea Zachouli, pe drumul provincial Megara–Alepochori, deși unele relatări indică drept loc al accidentului zona din apropierea orașului Megara.

Cele două elicoptere erau închiriate de Serviciul de Pompieri din Grecia și aveau la bord câte doi membri ai echipajului. Acestea decolaseră de la baza militară Elefsina.

Surse din cadrul companiei care a închiriat cele două elicoptere au declarat că, potrivit primelor indicii, cauza accidentului ar fi fost o eroare umană. Presa elenă scrie că la bordul ambelor elicoptere, piloții erau de origine română, iar coordonatorii erau greci.



Cele două elicoptere Bell 214ST, închiriate de la compania australiană McDermott Aviation, operau în formație în timpul misiunii de stingere a incendiului, o procedură reglementată de reguli stricte de coordonare și protocoale operaționale precise.

În mod obișnuit, astfel de operațiuni sunt coordonate de un elicopter al Serviciului de Pompieri, care acționează ca un adevărat „turn de control zburător”, organizând intrarea și ieșirea aeronavelor din zona incendiului, scrie presa elenă.

De ce cele două elicoptere au ajuns atât de aproape? De ce, în timpul coborârii, al doilea elicopter pare să fi avut o rată de coborâre mai accentuată și s-a apropiat de primul? Acestea sunt întrebările la care ancheta va trebui să răspundă. Curenții descendenți, vântul lateral sau chiar o posibilă defecțiune tehnică ar fi putut contribui la producerea accidentului. Ar putea fi responsabil și factorul uman. Aceste aspecte nu pot fi investigate de la distanță, doar pe baza informațiilor disponibile în prezent.

UPDATE: Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia şi niciun pilot sau alt membru al personalului navigant nu desfăşoară misiuni în sprijinul autorităţilor elene, a transmis, duminică, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Precizarea DSU vine în urma informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la incidentul aviatic produs în Grecia, în timpul intervenţiilor pentru stingerea incendiilor de vegetaţie.

Departamentul pentru Situații de Urgență face următoarele precizări:

La acest moment, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia și niciun pilot sau alt membru al personalului navigant nu desfășoară misiuni în sprijinul autorităților elene.

Totodată, precizăm că modulul de pompieri români din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dislocat în Grecia, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, nu se află în aceeași regiune în care a avut loc incidentul aviatic și desfășoară exclusiv misiuni terestre de stingere a incendiilor de vegetație, fără a executa misiuni aeriene. Personalul român este în siguranță și își continuă activitatea operațională.

Transmitem, pe această cale, un mesaj de solidaritate tuturor celor implicați în operațiunile de intervenție și sperăm ca echipajele afectate de acest tragic eveniment să fie găsite în siguranță.

A few minutes ago: Dramatic footage shows two firefighting helicopters colliding during a forest fire operation in the Psathas area of Greece.



Search and rescue teams have been deployed, and the operation to locate those involved is ongoing. pic.twitter.com/fAN6PkE4Kj — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 2, 2026

UPDATE: Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, contactat de DC News a zis că e posibil să fie vorba despre un pilot privat pe un elicopter.

„Nu este elicopterul nostru, noi nu avem elicopter în zona respectă. Pompierii sunt ok, am verificat! Poate fi un pilot privat pe un elicopter!”, a spus Raed Arafat pentru DC News.

UPDATE: Ambele echipaje formate din câte două persoane au fost găsite. Piloții primului elicopter implicat au răni ușoare. Ei au putut comunica imediat după accident. Membrii celuilalt echipaj sunt, potrivit informațiilor Ekathimerini, inconștienți. Toți cei patru au fost transportați cu ambulanța la Spitalul General al Forțelor Aeriene din Atena.

Știrea inițială:

Are loc „o operaţiune de salvare" pentru localizarea echipajelor, au precizat autorităţile.

Accidentul a avut loc deasupra satului de coastă Psathas, situat în golful Corint, într-o zonă cuprinsă de flăcări de vineri seară, unde pompierii intervin în condiţii extrem de dificile.

Operaţiunile de sâmbătă au fost puternic îngreunate de vântul intens, care a împiedicat zeci de aeronave specializate în stingerea incendiilor să decoleze timp de câteva ore. Rafalele au fost uneori atât de puternice încât pompierii nici nu puteau deschide portierele vehiculelor, a explicat un oficial.

Confruntată în plin sezon turistic cu mai multe incendii violente, Grecia trece printr-o situaţie „extrem de dificilă" cu condiţii meteorologice "extreme" şi vânturi care ating frecvent 100 km pe oră, a notat duminică pe Facebook prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis.

Într-o săptămână, peste 12.000 de hectare de pădure şi terenuri agricole au fost distruse de flăcări în această ţară grav afectată de criza climatică, ca întreaga regiune mediteraneeană.