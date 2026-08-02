Grecia interzice trotinetele electrice pentru minorii sub 17 ani. Titi Aur crede că interdicţiile nu opresc accidentele

Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @ freepik

Grecia vrea să le interzică minorilor sub vârsta de 17 ani să mai circule pe trotinete electrice, din cauza numărului mare de accidente cu aceste vehicule.

Decizia Greciei de a interzice accesul la trotinetele electrice pentru minorii sub 17 ani redeschide dezbaterea privind eficiența restricțiilor de vârstă în siguranța rutieră. Deși măsura este menită să reducă numărul tot mai mare de accidente în care sunt implicați tinerii, unii experți consideră că o astfel de abordare rezolvă doar efectul, nu și cauza problemei.

Titi Aur, expert în conducere defensivă și invitat permanent al emisiunii DC Conducem, subliniază că simpla interdicție este o soluție incompletă dacă nu este însoțită de programe solide de educație.

"Punctul meu de vedere rămâne acelaşi, şi o să îl tot prezint până va auzi cineva. Doar măsuri de coerciţie, de interdicţie, pot să ducă şi duc într-adevăr la o reducere a numărului de accidente. Dar adevărata eficienţă va fi când se va face educaţie, adică conştientizarea pericolului. Da, avem nevoie de coerciţie, de interdicţii, trebuie să vedem cum e mai bine, dacă să se urce pe trotinetă la 14 ani, la 17 ani, dar asta o poate face un psiholog", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Aptitudinile rutiere nu depind doar de vârstă

"Eu am părerea mea. Sunt tineri, copii, care la 10 ani conduc maşina în derapaj şi conduc foarte bine (n.r. în mediu controlat, pe circuit sau la competiţii) şi sunt adulţi la 35 de ani, la 40 de ani, la 50, care nu sunt în stare să manevreze o maşină, sau poate nicio bicicletă, nu îşi pot ţine echilibrul pe ea. În acelaşi timp, sunt puşti care fac minuni cu bicicleta, cu motocicleta, cu trotineta, fac acrobaţie. Eu nu sunt fan al limitării din motiv de vârstă. Da, sunt de acord că nu le poţi spune să circule pe stradă de la vârsta de 10 ani, cu astfel de vehicule", a mai spus specialistul.

Trei lucruri care se desprind din educaţia rutieră

"Educaţia e obligatorie. Când spun educaţie, înţeleg conştientizare. Pe de o parte, să înţelegi ce se poate întâmpla, indiferent că eşti cu maşina, cu bicicleta, cu trotineta, şi pe urmă să înţelegi că şi ţie ţi se poate întâmpla. Şi apoi, avem a treia componentă, să înţelegi în ce condiţii se poate întâmpla mai grav. Şi aici vorbim de oboseală, de droguri, de alcool, de vreme rea, etc.

Sunt aceşti paşi în partea de educaţie. În primul rând, copilul trebuie să înţeleagă ce i se poate întâmpla când circulă pe stradă. Şi asta trebuie gândită în diferite programe. Eu cred că aici ar trebui lucrat", explică Titi Aur.

România, corijentă la educaţia rutieră

În timp ce alte state europene includ programe constante de prevenție în curricula școlară, în România educația rutieră rămâne un subiect marginalizat. Inițiativele ocazionale nu pot suplini lipsa unei strategii naționale coerente pentru pregătirea tinerilor participanți la trafic.

"De ce insist cu asta? Pentru că în cele mai multe ţări se lucrează la asta, se fac lucruri. La noi nu există! Nu îmi vine să cred. Cum e posibil ca sistemul de educaţie să nu cuprindă absolut deloc educaţie rutieră?

Ministerul Educaţiei spune că se mai fac acţiuni la "Şcoala Altfel" sau când vine Poliţia Rutieră în vizită. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că doar unii, doar câteodată, ar putea să ajungă la o prezentare despre educaţia rutieră. Dar eu nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre nevoia ca toţi copiii, toţi tinerii, să fie într-un program de educaţie rutieră" mai spune Titi Aur.

Numărul de accidente cu trotinete, în creştere. Viteza maximă, modificată prea uşor

Conform datelor transmise anul acesta de Poliţia Română, în 2025 au fost 2.053 de accidente rutiere cu trotinete, soldate cu 14 persoane decedate, 215 persoane rănite grav și 1.952 de persoane rănite ușor.

"Revenind la Grecia, da, e clar că interdicţia va aduce o scădere a numărului de accidente. Dar dacă ne referim la componenta educaţie, care e zero, orice măsură de restricţie va însemna o scădere foarte mică.

Vedem clar că la trotinete electrice e o creştere clară a numărului de accidente, de la un an la altul. Sunt din ce în ce mai multe, din ce în ce mai rapide. Trotineta electrică ar trebui să meargă cu maximum 25 km/h, dar tinerii de acum, copiii, concurează între ei să vadă cine ajunge primul la 100 km/h. Din păcate, chiar dacă pe uşa magazinului trotineta iese cu viteza maximă setată la 25 km/h, în uşa magazinului sigur e cineva care o poate modifica, astfel încât să meargă cu 60-70 km/h", a încheiat Titi Aur.