Reguli noi pentru trotinetele electrice în Capitală, la ce să se aștepte bucureștenii: Verdictul lui Titi Aur / video

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Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a vorbit despre noul regulament privind trotinetele electrice din Capitală.

Primăria Municipiului București a anunțat un nou regulament, care e pus în dezbatere publică și care, cel mai probabil, va deveni realitate în Capitală. Proiectul, iniţiat de viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, stabileşte că utilizatorii trebuie să aibă cel puţin 18 ani, iar operatorii sunt obligaţi să verifice vârsta acestora la fiecare utilizare prin intermediul platformei sau aplicaţiei proprii, relatează Agerpres.

Regulamentul prevede că, acolo unde există piste pentru biciclete, trotinetele electrice trebuie să circule exclusiv pe acestea. În lipsa pistelor, circulaţia este permisă doar pe drumurile unde viteza maximă admisă este de 50 km/h. Trotinetele trebuie să fie echipate cu un sistem de frânare funcţional, dispozitive GPS pentru localizare, mijloace de iluminare, elemente reflectorizante şi sistem de avertizare sonoră.

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Circulaţia pe timp de noapte este interzisă dacă aceste echipamente nu sunt funcţionale. Parcarea trotinetelor se va efectua suficient de departe de maşinile staţionate, astfel încât în cazul unor fenomene meteorologice extreme căderea acestora să nu poată afecta maşinile respective.

Operatorii au obligaţia de a utiliza sisteme GPS şi tehnologii de geofencing care să permită limitarea vitezei, restricţionarea circulaţiei, dezactivarea temporară a vehiculelor şi/sau semnalizarea zonelor în care lăsarea ori staţionarea trotinetelor electrice este interzisă. Proiectul interzice transportul a mai mult de o persoană pe o trotinetă electrică, iar deplasarea în grup este permisă doar într-un singur şir. Utilizatorii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate şi nu au voie să depăşească autovehiculele aflate în mers. De asemenea, este interzisă conducerea trotinetelor sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor interzise.

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Titi Aur: Când vii doar cu restricții și nu transmiți mesajul educațional, nu e complet

Subiectul a fost comentat, la emisiunea DC Conducem, la DC News, de Titi Aur. Specialistul în conducere defensivă consideră că regulile sunt insuficiente atâta vreme cât nu există și o educație în ceea ce privește riscurile pe care le presupune transportul cu trotineta electrică.

„Acum e o întărire a regulilor care erau deja. Nu aș putea spune că e rău, dar problema e că nu văd niciodată, în nicio măsură, ceva despre educație. Dacă la toată povestea asta mai venea și capitolul că, în București, educația rutieră trebuia să se facă o dată pe an, de exemplu, obligatoriu în toate școlile, și în care e obligatoriu ca cinci minute din ora aia să fie despre trotineta electrică, puteam să o văd ca pe un pachet complet. Dar când vii doar cu restricții și nu transmiți mesajul educațional, nu e complet.

Eu cred că educația și coerciția trebuie să lucreze împreună. Dacă nu educi, nu transmiți mesajul și vii doar cu măsuri de restricție, fie tensionezi foarte mult, fie îi faci pe unii să facă la negru tot felul de lucruri. Trebuie educați tinerii, dar trebuie educați și părinții și toată societatea în general, astfel încât să înțeleagă ce se întâmplă cu trotineta electrică. Altfel, nu va avea efectul maxim și vor fi doar niște restricții. Nu există acel organism care să coordoneze și să gândească din toate punctele de vedere.

În principiu, măsurile nu sunt rele, par a fi logice, dar trebuie și educație“, a precizat, la DC Conducem, Titi Aur, specialist în conducere defensivă.