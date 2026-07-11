Aveți grijă la față! Pe Ciutacu îl poate costa un milion de lei. Coincidență stranie: Ce a apărut peste tot în România în perioada în care jurnalistul a primit sentința

Victor Ciutacu

Victor Ciutacu are o față bună de plată.

O sentință de un milion de lei pentru jurnalistul Victor Ciutacu, bazată pe „mimică și tonalitate”. Este un precedent periculos pentru libertatea presei și un semnal de alarmă pentru toți cei care cred că mai au dreptul la liberă exprimare. Adevărul din spatele procesului cu Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu a fost spus chiar de jurnalistul România TV.

Dosarul din instanță a fost deschis după ce Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu au reclamat modul în care Victor Ciutacu și alți jurnaliști au dezbătut activitatea Asociației „Dăruiește Viață” și modul în care au fost cheltuiți banii strânși din donații și sponsorizări.

Reclamantele au zis că au fost victimele unei adevărate campanii de denigrare, iar instanța, în primă fază, le-a dat dreptate. Tribunalul București a decis că Victor Ciutacu și alți jurnaliști au de plătit, în total, 3,1 milioane de lei. Din această sumă, Victor Ciutacu, în solidar cu SC RTV HD SRL, are de dat un milion de lei. Suma uriașă acordată drept daune de către tribunal este fix cea cerută de Gheorghiu și Uscatu.

Victor Ciutacu afirmă că motivarea hotărârii prin care el și România TV au fost obligați la plata unor despăgubiri conține aprecieri despre... mimica lui

„Eu am de plată un milion de lei, un milion Ioan Korpos în solidar cu postul. Deci, în total, două milioane. Una peste alta, mă simt dator cu două milioane de lei. Stupefacție este puțin spus. Știam sentința, evident, pentru că a fost pronunțată acum două luni, după opt amânări. Apoi au mai trecut încă două luni și jumătate până când a fost redactată motivarea. Nu știam însă pe ce se bazează sentința și mă așteptam la o motivare solidă, în care să fie demonstrate gravele prejudicii pe care le-am fi provocat celor două doamne, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, precum și Asociației Dăruiește Viață.

În schimb, am primit un fel de semiroman de 57 de pagini. Practic, mi-am recitit transcriptul emisiunii. O bună parte din motivare este, de fapt, transcrierea emisiunii noastre. Apoi urmează considerațiile doamnei judecător. Și, repet, cu stupefacție, cu uimire, cu șoc – nici nu găsesc cuvântul care să descrie mai bine ce am simțit după ce am citit – am constatat câteva lucruri. În primul rând, că doamnele Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu au o reputație care nu poate fi pusă la îndoială. Eu nu știam să existe vreo lege sau vreo hotărâre de guvern prin care cele două doamne să fi fost declarate sacre sau sfinte. Dar poate mi-a scăpat mie ceva din Monitorul Oficial. Asta reiese însă din sentință. Și dacă spune cineva ceva despre ele, concluzia este că a fost prejudiciat statul român”, a zis Victor Ciutacu.

Oricine poate fi prejudiciat motal. Chiar și o stație de autobuz

„Și dacă doamnele sunt statul român, aș prefera să aflu și de ce. Iar dacă pierdem și apelul, atunci să dăm banii statului român, dacă tot se spune că am prejudiciat statul român. Nu două persoane fizice și una juridică. Dincolo de faptul că am aflat acum că și o persoană juridică poate fi prejudiciată moral. Eu nu știam că un SRL poate fi prejudiciat moral, că o fundație poate fi prejudiciată moral, un chioșc, o stație de autobuz... Habar nu am ce. Se pare că orice poate fi prejudiciat moral. Doamna judecător ajunge la concluzia că „pare” că... nu știu... aș fi făcut ceva cu Liviu Alexa, autorul dezvăluirilor și invitatul meu în emisiune. Să condamni un om, un post de televiziune și mai multe persoane motivând că „pare că” mi se pare fără precedent”, a zis Victor Ciutacu.

Jurnalistul crede că judecătoarea nu a văzut înregistrarea video a emisiunii sale

„În aceeași motivare, suntem acuzați că nu am prezentat dovezi pentru afirmațiile făcute de Liviu Alexa și pentru comentariile din studio. Vestea este că doamna judecător nu a vizionat emisiunea pe baza căreia ne-a condamnat. A primit doar transcriptul. Spun asta dintr-un motiv foarte simplu. Pe CD-ul sau DVD-ul trimis instanței, care conținea înregistrarea integrală a emisiunii, dacă ar fi apăsat pe „play”, doamna judecător ar fi văzut că, timp de peste 40 de minute, pe ecran au rulat permanent capturi din documentele contabile ale Asociației Dăruiește Viață, ca dovezi. Aceste documente erau publicate chiar pe site-ul asociației, împreună cu raportul de audit realizat de KPMG.

Noi am afișat continuu acele tabele: Ce sume au încasat din donații, cât au cheltuit, pe ce au cheltuit, unde au constituit depozite, unde au investit și așa mai departe. Erau documentele lor. Cu toate acestea, doamna judecător nu s-a obosit să vizioneze emisiunea și a concluzionat că nu am prezentat nicio probă. Suntem acuzați că nu am difuzat dreptul la replică. Este adevărat că nu l-am difuzat o singură dată. L-am difuzat de patru ori. Există în arhiva postului nostru de televiziune și în arhiva emisiunilor transmisă către CNA. Mai departe, doamna judecător face aprecieri cu privire la prestația mea ca moderator de televiziune. Spune că, la experiența mea de 30 de ani, aș fi putut să îl cenzurez pe Liviu Alexa atunci când a vorbit buruienos la adresa doamnelor respective.

În primul rând, eu nu îmi cenzurez invitații. Nu îi cenzurez nici pe reprezentanții USR și nici pe ceilalți invitați. Și este interesant că instanța a acordat exact cât au cerut reclamanții. Atât au solicitat, atât a decis doamna judecător. Pe de o parte, doamna judecător face aprecieri despre prestația mea profesională, care, înțeleg, nu îi place. Este în regulă. Dar o anunț pe doamna judecător că nu am de gând să-mi cenzurez invitații nici de acum înainte, pentru că cenzura este interzisă în România prin Constituție. Prin urmare, eu nu pot încălca Constituția în emisiunea mea.

VEZI ȘI: Precedent periculos: Cum a ajuns Victor Ciutacu ”condamnat” să dea 1 milion de lei către Dăruiește Viață pentru că judecătoarei i s-au părut ”fapte ilicite”



În al doilea rând, nu pot fi obligat să fiu în dezacord cu invitații mei doar pentru că cineva consideră că așa ar trebui să mă comport. Poate că eu am considerat că Liviu Alexa avea dreptate, deși, fie vorba între noi, l-am contrazis suficient în emisiunea respectivă. Poate că nu am considerat că trebuie să merg mai departe decât am făcut-o. L-am atenționat inclusiv asupra limbajului. Dar dacă Liviu Alexa le vede pe doamnele respective într-un anumit fel, aceasta este opinia lui. Eu sunt pedepsit pentru prestația mea profesională, care nu i-a plăcut doamnei judecător. Or, analiza prestației mele profesionale, potrivit legii, este de competența Consiliului Național al Audiovizualului, care poate aplica sancțiuni dacă apreciază că este cazul.

Iar CNA chiar a făcut acest lucru, pentru că nu i-a plăcut modul în care am prezentat dezvăluirile lui Liviu Alexa. În ciuda celor 30 de ani de experiență pe care îi am în presă, doamna judecător – care s-ar putea să aibă vârsta cât experiența mea în jurnalism – a considerat că trebuie să facă aprecieri asupra prestației mele televizate.

Este liberă să aibă o opinie. Libertatea de exprimare îi aparține și ei. Dar nu cred că astfel de aprecieri ar trebui să se regăsească într-o hotărâre judecătorească și în motivarea acesteia. Mai mult decât atât, deși ne acuză că am prejudiciat două persoane și un ONG, doamna judecător nu prezintă nici măcar o dovadă concretă privind existența prejudiciului. Aceasta este concluzia la care am ajuns. Una peste alta, acestea sunt motivele pentru care am fost condamnați”, a mai zis jurnalistul.

Victor Ciutacu: Recunosc public și mă căiesc: Sunt grețos. Așa sunt eu. Dar nu este ilegal să fii grețos. Nu poți condamna un om pentru asta

„Uitasem partea cea mai tare. Doamna a considerat necorespunzătoare tonalitatea și mimica mea. Dacă nu a vizionat înregistrarea emisiunii, cum a putut aprecia tonul? Nu reușesc să-mi dau seama. Dar a spus că, prin tonalitate și mimică, părea că i-am dat dreptate lui Alexa atunci când le ponegrea pe doamnele respective. Recunosc public și mă căiesc: Sunt grețos. Așa sunt eu. Dar nu este ilegal să fii grețos. Nu poți condamna un om pentru asta. Poți să nu te mai uiți la el la televizor. De aceea există telecomanda. O folosești și faci ce vrei. A fost judecată prestația mea ca la Românii au talent. Eu am concluzionat, prin deducție logică, că doamna a citit doar transcriptul emisiunii. Dacă ar fi urmărit înregistrarea video, pe care, repet, avocata mea a depus-o ca probă în proces, ar fi văzut și tabelele pe care le-am prezentat în emisiune.

Înregistrarea a fost preluată direct din arhiva postului, exact în forma în care a fost transmisă la CNA, fără nicio modificare. Doamna poate nu a reușit să vadă acele tabele pe care le-am prezentat, dar a reușit să concluzioneze că am avut o mimică grețoasă și o tonalitate necorespunzătoare prin care pare că i-am dat dreptate lui Alexa. Dacă ție ți se par suficiente astfel de motive pentru a condamna un om, doi oameni, un post de televiziune și încă alte două persoane implicate în această poveste – unul fiind Alexa, care a declanșat-o, iar cealaltă Iosefina Pascal, a cărei „vină” a fost că era invitată în acea seară –, atunci înseamnă că nu mai avem ce discuta. Eu mă consider deja un pericol pentru statul român, pentru că așa scrie acolo: Că am afectat statul român. Dacă tot sunt un pericol pentru statul român, mă prezint și eu, împreună cu domnul Viorel Pașca, să ne judece pe amândoi și să ne bage în aceeași cameră. Așa terminăm bâlciul și nu ne mai împiedicăm în procese civile; trecem direct la procese penale”, a zis Victor Ciutacu.

„Dacă mimica și tonalitatea mea prejudiciază statul român și imaginea unor doamne considerate sfinte, atunci să facă ce vor. Eu înțeleg, poate doamna judecător este fană a celor două doamne, poate donează pentru asociația lor. Este libertate, Dumnezeule! Dar să-și facă tablouri cu ele, să-și pună postere, nu să le treacă prin hotărâri judecătorești”, a mai zis Victor Ciutacu.

Este o formă de cenzură economică. Sentința, dată chiar de Ziua Mondială a Libertății de Exprimare

„Sentința mea și a colegilor mei – pentru că suntem solidari cu toții – a fost pronunțată la începutul lunii mai, chiar în perioada în care era marcată Ziua Mondială a Libertății de Exprimare. Vreau să-ți mai dau un element de context. Știi ce a apărut în paralel cu sentința mea, în București și în toate capitele mari de județ din țară? O mizerie de bannere plătite de Comisia Europeană prin care se susținea libertatea de exprimare. În plină campanie despre libertatea de exprimare, noi avem de plătit, în total, 3,1 milioane de lei”, a mai zis Victor Ciutacu.

„Mai vreau să fie foarte clar un lucru: Nu sunt foarte sperios din fire și sunt și ușor inconștient, motiv pentru care nu mă voi opri din ceea ce fac și o fac suficient de bine”.

De unde vine cuantumul acestor despăgubiri?

„Este foarte simplu. E pe principiul religios: „Cere și ți se va da”. Atât au cerut doamnele, atât li s-a acordat”, a mai zis jurnalistul.