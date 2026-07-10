”Țipa de trei zile”. Trupele speciale au coborât în rapel pe un bloc din București astăzi pentru a salva un bărbat de iubita sa

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Femeia îl ținea pe bărbat captiv în casă și amenința chiar cu sinuciderea. Amândoi sunt de succes în domeniile lor de activitatea: ea, în culturism, el, un prestigios avocat.

Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu cuplul din București apreciat de cunoscuți. Femeia ameninţa că se va omorî dacă cineva va îndrăzni să se apropie. Are 56 de ani și este antrenoare respectată de fitness și arbitru de culturism. Ea îl ținea sechestrat pe iubitul său, un avocat de 53 de ani, pe care se pare că l-a și lovit. Nu este clar ce s-a întâmplat. Se cunoaște că fratele bărbatului a fost cel care a sunat la 112, iar trupele de intervenție au negociat două ore înainte de a coborî în rapel pe bloc și a intra peste cei doi în casă.

"Nu dorea să iasă din casă şi nici pe dânsul nu-l lăsa să iasă din casă. Că dacă intră peste ea se aruncă de la geam şi că nu vrea să iasă, că nu vrea să meargă la închisoare" a spus o martoră.

”A fost campioană mondială de culturism”

Femeia stă de 20 de ani în blocul de pe Iuliu Maniu, din București. Are un club de fitness și a antrenat mai mulți tineri să devină campioni sau instructori de culturism, fitness sau pilates. Partenerul său, avocat, este de asemenea apreciat printre cunoscuți.

”A fost campioană mondială de culturism. Era cu iubitul ei în casă. Sunt de foarte multă vreme împreună. Au venit (n.r. poliţiştii) în urma unor reclamaţii. Dumneaei ţipa de trei zile” afirmă o altă vecină, pentru Observator.

”Se certau de foarte mult timp”

Se pare că, în ciuda aparențelor, cei doi aveau un istoric de conflicte în familie:

”Se certau de foarte mult timp până să vină poliţia. Cineva de pe scară ar fi auzit că a fost mai rău decât de obicei. Ei o istorie... ei nu prea se înţeleg”.

Femeia a ajuns la spital, pentru că avea o cădere nervoasă, iar bărbatul la secția de poliție, pentru a explica situația. Acesta nu a depus plângere.