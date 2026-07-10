Viktor Orban, mișcare împotriva lui Peter Magyar. Susținătorii fostului premier au protestat la Budapesta / video

Foto: Agerpres / Viktor Orban

Mii de susţinători ai fostului premier Viktor Orban au manifestat la Budapesta împotriva guvernului condus de Peter Magyar.

Mii de unguri au ieşit joi pe străzile Budapestei pentru a manifesta împotriva actualului guvern al conservatorului Peter Magyar, într-o demonstraţie convocată de Fidesz, partidul predecesorului său, ultranaţionalistul Viktor Orban, informează EFE.

Sub sloganul "Opriţi tirania", câteva mii de persoane, potrivit portalului de ştiri Hvg.hu, s-au adunat în faţa sediului preşedinţiei, la Castelul Buda.

În apelul său la acţiune, Fidesz, care a guvernat timp de 16 ani consecutivi sub conducerea lui Orban înainte de a pierde alegerile parlamentare din aprilie, a declarat că actualul guvern "demontează statul de drept şi instituţionalizează tirania".

Protestatarii şi-au manifestat respingerea faţă de un pachet de reforme constituţionale prezentat parlamentului de guvernul condus de Tisza, partidul lui Magyar.

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Apropiații lui Orban vorbesc de prăbușirea statului de drept

Proiectul de lege extinde autonomia Oficiului Judiciar Naţional şi a Curţii Supreme, stabilind totodată o limită de vârstă de 70 de ani pentru numirea unui magistrat în funcţia de judecător la Curtea Constituţională.

În plus, măsurile introduse au ca obiectiv destituirea actualului preşedinte, Tamas Sulyok, un politician loial lui Orban, şi crearea unei entităţi publice menite să recupereze fonduri presupus deturnate de oligarhi apropiaţi regimului fostului premier.

Fostul preşedinte ungar Janos Ader, unul dintre fondatorii Fidesz, le-a declarat protestatarilor că "modificările constituţionale anunţate de guvern semnifică prăbuşirea statului de drept" şi urmăresc să-l înlăture pe Sulyok din funcţie în mod ilegal.

La rândul său, actualul guvern susţine că obiectivul reformelor este "restaurarea democraţiei constituţionale" după ce ţara s-a abătut de la standardele sale democratice fundamentale.

În timpul celor patru mandate consecutive la putere (2010-2026), Orban a subminat o mare parte din statul de drept din Ungaria prin centralizarea puterii, limitarea autonomiei sistemului judiciar, controlul presei şi modificarea legii electorale, măsuri care au determinat Uniunea Europeană să îngheţe o parte din fondurile UE alocate ţării, notează EFE.

Magyar şi partidul său, Tisza, au câştigat alegerile parlamentare din acest an cu majoritate absolută, după o campanie în care au promis că vor demite înalţi funcţionari numiţi de guvernul anterior - pe care i-au numit "marionetele lui Orban" - vor restabili instituţiile şi vor îndeplini cerinţele Bruxelles-ului pentru deblocarea fondurilor comunitare.