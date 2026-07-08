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Ungaria consideră Ucraina o victimă a agresiunii ruse, dar nu îi va trimite arme

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 08 Iul 2026
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peter magyar ungaria
Premierul Ungariei, Peter Magyar. Sursa foto: Agerpres

Deși Viktor Orban nu mai este la conducerea Ungariei, Budapesta continuă politic fostului premier de a nu trimite arme Ucrainei.

Premierul Ungariei, conservatorul Peter Magyar, a reiterat miercuri, la Ankara, că ţara sa "nu va trimite arme sau trupe" în Ucraina, deşi consideră că această ţară este victima unei agresiuni brutale din partea Rusiei, relatează EFE.

"Pentru guvernul Ungariei, Ucraina este victima, iar Rusia este un agresor brutal, iar Ucraina are dreptul să-şi apere integritatea teritorială. Continuăm să acordăm ajutor umanitar Ucrainei, dar, aşa cum am spus de mai multe ori, Ungaria nu va trimite arme sau trupe în Ucraina", a declarat Magyar înainte de începerea celei de-a doua zile a summitului NATO de la Ankara.

"Am avut o scurtă discuţie cu preşedintele (ucrainean, Volodimir) Zelenski ieri (marţi) şi am convenit să avem o întâlnire bilaterală în viitorul apropiat", a adăugat premierul ungar.

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Magyar a preluat funcţia de prim-ministru în luna mai, dupa ce partidul sau, Tisza, a câştigat alegerile parlamentare din aprilie, punând astfel capăt celor 16 ani de guvernare a ultranaţionalistului Viktor Orban, care avea o poziţie apropiată de Moscova şi tensionată cu Kievul şi care a refuzat mereu să acorde sprijin militar ţării invadate.

Peter Magyar a afirmat miercuri că "ungurii cred în forţa şi unitatea NATO", declarându-se totodată "hotărât să restabilească poziţia Ungariei de aliat de încredere al NATO".

"Este în interesul nostru comun să avem o Alianţă unită. Guvernul ungar a decis deja să crească cheltuielile pentru apărare într-un mod previzibil şi vom atinge nivelul de 5% (din Produsul Intern Brut, conform acordului de anul trecut) în 2035", a promis liderul ungar.

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