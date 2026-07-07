Protest în AEP. Reacția lui Adrian Țuțuianu: Am știut și nu voi face niciun pas înapoi

Adrian Țuțuianu, președinte al AEP

Adrian Țuțuianu președintele AEP, a transmis un mesaj important pentru angajații instituției care au protestat astăzi.

”În calitate de președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), obligația mea este să asigur respectarea legii, gestionarea responsabilă a fondurilor publice și buna funcționare a instituției. Toate deciziile administrative pe care le-am luat și pe care le voi lua în continuare au un singur obiectiv: creșterea eficienței instituției, întărirea disciplinei administrative, utilizarea responsabilă a resurselor publice și îndeplinirea în cele mai bune condiții a atribuțiilor legale ale AEP. Eficientizarea instituției nu reprezintă o opțiune, ci o obligație față de cetățeni și față de modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Am știut despre organizarea protestului ”spontan” al unor angajați ai Autorității Electorale Permanente și, tocmai de aceea, nu mi-am modificat programul și nu am renunțat la agenda stabilită. Respect dreptul fiecărui salariat de a-și exprima opiniile și de a recurge la forme legale de protest.

Respectarea programului de lucru, niciun pas înapoi, spune Țuțuianu

Nu voi face niciun pas înapoi în ceea ce privește respectarea programului de lucru, îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, calitatea actului administrativ, apărarea intereselor instituției, promovarea proiectelor de reformă și implementarea măsurilor necesare modernizării Autorității Electorale Permanente. Sunt convins că marea majoritate a angajaților înțeleg necesitatea acestor măsuri și își desfășoară activitatea cu profesionalism, responsabilitate și respect față de interesul public. Grupurile de presiune constituite pentru apărarea unor interese personale ale unor terți nu vor influența deciziile conducerii instituției și nu mă vor abate de la obiectivele asumate. Profesionalismul se demonstrează prin rigoare, competență și atenție la detalii, atât în activitatea de zi cu zi, cât și în orice manifestare publică. De asemenea, orice încălcare a legii sau a obligațiilor de serviciu va fi analizată și tratată în conformitate cu prevederile legale.

Toate aceste măsuri au fost comunicate angajaților și au la bază atât obligația conducerii de a eficientiza activitatea instituției, cât și concluziile formulate de Curtea de Conturi în raportul de control aferent anului 2025. Raportul a evidențiat deficiențe în gestionarea unor activități, care au generat prejudicii semnificative pentru Autoritatea Electorală Permanentă. În aplicarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, AEP a sesizat organele competente și a formulat plângere către Direcția Națională Anticorupție, constituindu-se parte civilă pentru recuperarea prejudiciilor. În aceste condiții, eficientizarea activității, utilizarea responsabilă a fondurilor publice, întărirea disciplinei instituționale și creșterea performanței administrative nu reprezintă o opțiune, ci o obligație legală și managerială.

Mesaj pentru angajații AEP care n-au protestat

Nu putem pretinde performanță, credibilitate și încrederea cetățenilor în organizarea proceselor electorale fără exigență, disciplină și responsabilitate în interiorul Autorității Electorale Permanente. Reforma instituției începe din interior și presupune implicarea tuturor celor care înțeleg că interesul public trebuie să prevaleze în fața oricărui interes personal.

În același timp, doresc să le mulțumesc și să îmi exprim aprecierea față de angajații Autorității Electorale Permanente care lucrează cu profesionalism și dedicare la proiectele esențiale de reformă legislativă ale instituției: transpunerea și implementarea Regulamentului (UE) 2024/900, elaborarea noului proiect al Legii partidelor politice, a proiectului de lege privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și a proiectului de lege privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, astfel încât instituția să devină un reper de profesionalism, integritate și performanță în administrația publică din România și un garant al organizării unor procese electorale corecte, transparente și credibile. De asemenea, le mulțumesc tuturor angajaților Autorității Electorale Permanente care își îndeplinesc atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, profesionalism și respect față de interesul public” transmite Adrian Țuțuianu, președintele AEP.