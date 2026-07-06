Nicușor Dan ar putea fi suspendat. Tudorel Toader, fost judecător CCR: Nu-și îndeplinește rolul de mediator

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Tudorel Toader, fost judecător CCR, spune că președintele Nicușor Dan ar putea fi suspendat din funcție.

Fostul judecător CCR Tudorel Toader susține că președintele Nicușor Dan ar putea fi suspendat din funcție pentru neîndeplinirea unei obligații constituționale. Potrivit acestuia, președintele României nu-și îndeplinește rolul de mediator în actuala criză guvernamentală.

Tudorel Toader: Fix aici ne aflăm. Președintele nu își îndeplinește rolul de mediator

"Constituția spune că președintele are rolul de mediator între puterile statului. Treabă grea este asta. Ca să fii mediator între puterile statului trebuie să știi competențele fiecărei puteri, faptele care determină intrarea în blocaj, elementele medierii etc. Ce observăm e că președintele nu-și îndeplinește rolul de mediator, nu deblochează conflictul acesta și lasă partidele parlamentare să se înțeleagă pentru a veni cu o majoritate.

Eram judecător în 2011, când s-a adoptatat decizia 779, când spunea CCR, tot în aceeași problematică: faptele grave imputabile președintelui de natură să atragă suspendarea - enumera patru - prima consta în neîndeplinirea unei obligații constituționale de natură să blocheze funcționarea autorităților. Fix aici ne aflăm. Președintele nu își îndeplinește rolul de mediator, nu desemnează un candidat pentru funcția de premier și rămânem în acest interimat, cu un guvern care are capacitate juridică restrânsă", a declarat fostul judecător CCR Tudorel Toader, la Antena 3 CNN.

Ce prevede rolul de mediator

Întrebat apoi care este definiția rolului de mediator, acesta a spus: "Rolul de mediator sună foarte practic: să-i cheme, să-i invite la formarea unei majorități. Dacă nu se realizează majoritatea, desemnează un candidat, îl trimite în Parlament, îi dă alea 10 zile, formează echipă guvernamentală, vin cu programele și Parlamentul decide dacă îi oferă încrederea".