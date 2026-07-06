Controverse cu anularea suspendării lui Balogun (SUA), după ce Donald Trump ar fi intervenit la FIFA

Foto: Agerpres

FIFA a decis să anuleze cartonașul roșu primit de jucătorul american Florian Balogun, după presiunea președintelui Donald Trump.

FIFA a comis o "eroare uriaşă" şi a luat o "decizie foarte proastă" anulând cartonaşul roşu acordat jucătorului american Folarin Balogun, sub presiunea preşedintelui Donald Trump, a declarat, duminică, selecţionerul norvegian Stale Solbakken, citat de AFP și Agerpres.

"Este o eroare uriaşă din partea FIFA", a spus el, după ce echipa sa s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, învingând Brazilia cu scorul de 2-1.

"Este o decizie foarte, foarte, foarte, foarte, foarte proastă. Nu este benefică pentru sport", a subliniat el.

"Balogun a primit un cartonaş roşu, iar VAR-ul a confirmat decizia. A fost eliminat şi suspendat pentru un meci", a reamintit acesta. Atacantul fusese eliminat la finalul meciului din şaisprezecimile de finală împotriva Bosniei-Herţegovina şi primise o suspendare automată de o etapă.

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Totuşi, jucătorul a primit în cele din urmă dreptul de a evolua în sferturile de finală împotriva Belgiei, după ce comisia de disciplină a transformat sancţiunea într-o suspendare condiţionată pentru un meci.

Două surse apropiate cazului au confirmat, duminică, că Donald Trump l-a sunat pe preşedintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a solicita reanalizarea suspendării atacantului.

Solbakken a considerat, totodată, că această interferenţă a preşedintelui SUA ar fi "negativă" pentru Statele Unite.

"Dacă înving Belgia, vor avea în continuare acel ceva în plus, iar dacă el (Balogun) marchează un gol sau face un meci bun, Belgia va fi furioasă, a explicat el. Dacă vor câştiga, asta va rămâne mereu undeva în fundal".

"Şi ce se întâmplă cu următorul cartonaş roşu? Vor exista solicitări pentru anularea acelui cartonaş?", a conchis Solbakken.

Atacantul american a fost eliminat miercurea trecută în timpul meciului din şaisprezecimile de finală, pe care echipa SUA l-a câştigat cu 2-0 împotriva Bosniei-Herţegovina, pentru că l-a călcat pe picior pe fundaşul Tarik Muharemovic în timp ce acesta ateriza dintr-o săritură.

FIFA îşi bazează decizia pe articolul 27 din Codul Disciplinar FIFA. Acest articol prevede că Comisia de disciplină a FIFA poate decide să suspende executarea unei sancţiuni disciplinare impuse anterior, a menţionat federaţia belgiană în comunicatul său.

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Federaţia belgiană, stupefiată de anularea cartonaşului roşu al lui Balogun

Federaţia Belgiană de Fotbal (RBFA) a reacţionat de asemenea cu uimire, după ce Balogun a devenit apt de joc pentru meciul cu naţionala Belgiei din optimile de finală ale Cupei Mondiale, prevăzut, luni, la Seattle, scrie AFP.

RBFA a reacţionat cu uimire la decizia FIFA de a-l declara pe jucătorul american suspendat Balogun eligibil pentru meciul SUA - Belgia, programat luni 6 iulie, la ora 17:00 (ora locală), a anunţat federaţia într-un comunicat de presă.

Federaţia belgiană a adăugat că articolul 66.4 din acelaşi Cod Disciplinar FIFA prevede că un cartonaş roşu (expulzare) duce automat la o suspendare pentru meciul următor.

Acesta a fost cazul pentru toate cartonaşele roşii emise până în prezent în timpul acestei Cupe Mondiale FIFA. Natura automată a acestei suspendări a fost, de asemenea, reiterată în mod expres în Circulara nr. 16 specifică Cupei Mondiale FIFA 2026, trimisă tuturor federaţiilor participante pe 12 mai 2026, a observat RBFA.

Pentru a păstra drepturile legitime ale tuturor ţărilor participante, precum şi principiile fundamentale ale fair-play-ului care guvernează sportul nostru, atât în timpul acestei Cupe Mondiale, cât şi în ediţiile viitoare, RBFA efectuează o analiză amănunţită a acestei chestiuni, se mai arată în comunicat.

Klopp îi critică pe Trump şi Infantino după anularea suspendării lui Balogun

Juergen Klopp, fostul antrenor al echipei FC Liverpool, s-a arătat indignat de informaţiile conform cărora preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a încercat să influenţeze decizia de a anula suspendarea fotbalistului american Florain Balogun înaintea meciului cu Belgia din optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, informează DPA.

"Acesta este jocul nostru, nu al lor", a declarat Klopp la MagentaTV, postul de televiziune la care îndeplineşte rolul de este comentator pe durata turneului din America de Nord.

"Dacă Trump şi Infantino chiar au fost de acord asupra acestui lucru, este o nebunie. Pune totul sub semnul întrebării", a continuat Klopp, adăugând: "Aceste două persoane, niciuna dintre ele neştiind nimic despre fotbal, nu ar trebui să aibă nimic de-a face cu asta".

Klopp a spus că nu înţelege de ce decizia a fost anulată, deoarece incidentul care a dus la cartonaşul roşu "nu lasă loc de dezbateri. Acesta este un cartonaş roşu".

Chiar dacă cineva consideră cartonaşul roşu o greşeală, "în jocul nostru, cu toţii suferim din cauza deciziilor greşite, Totuşi, învăţăm să trăim cu ele, pe măsură ce trecem prin viaţă", a comentat tehnicianul german.

Juergen Klopp este principalul favorit să preia postul de selecţioner al Germaniei, după ce Julian Nagelsmann a demisionat în urma eliminării Mannschaft în şaisprezecimile de final ale Cupa Mondială, în urma eşecului suferit în faţa Paraguayului (3-4 la loviturile de departajare).