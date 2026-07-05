Circulaţia feroviară între Eforie Nord şi Eforie Sud, redeschisă, cu restricţie de viteză / update

Cale ferată. Foto ilustrativ DC News

Circulația trenurilor între Eforie Nord și Eforie Sud a fost oprită temporar, după descoperirea unei șine rupte, a anunțat CFR SA.

UPDATE 16:45

Linia curentă Eforie Nord - Eforie Sud, de pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa, a fost redeschisă traficului, însă trenurile circulă cu restricţie de viteză de 10 km/h la km 240+970, informează CFR SA.

Aceasta, după ce a a fost identificată o şină ruptă la km 240+970, iar circulaţia a fost oprită temporar.

„Compania Naţională de Căi Ferate 'CFR' SA informează că, la ora 15:14, linia curentă Eforie Nord - Eforie Sud, de pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa, a fost redeschisă traficului. Pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă, echipele de specialitate au realizat lucrările necesare pentru stabilizarea provizorie a zonei afectate. Trenurile circulă, în prezent, cu restricţie de viteză de 10 km/h la km 240+970. Măsura permite menţinerea traficului pe acest interval, în condiţii tehnice controlate. Reparaţia definitivă va presupune înlocuirea porţiunii afectate cu un cupon de şină de 7 metri”, explică reprezentanţii companiei, conform Agerpres.

Lucrarea va fi programată în funcţie de decongestionarea traficului şi de identificarea unei ferestre disponibile, astfel încât impactul asupra circulaţiei trenurilor să fie limitat. Până la executarea acesteia, personalul de specialitate rămâne în teren pentru monitorizarea zonei şi pentru pregătirea intervenţiei definitive.

„Redeschiderea liniei permite operatorilor de transport să asigure circulaţia trenurilor pe intervalul Eforie Nord - Eforie Sud, cu respectarea măsurilor tehnice dispuse de CFR SA”, se arată în informarea administratorului de infrastructură.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Circulaţia feroviară pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa este oprită temporar pe intervalul Eforie Nord - Eforie Sud, după identificarea unei şine rupte la km 240+970, a anunţat, duminică, CFR SA.

Echipele CFR intervin pentru remedierea problemei

"Echipele de intervenţie ale CFR SA se deplasează la faţa locului pentru verificări tehnice şi pentru executarea lucrărilor necesare de remediere. Măsura de oprire temporară a circulaţiei a fost dispusă pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă feroviară, conform procedurilor aplicabile în astfel de situaţii", se arată într-un comunicat al companiei.

Trenurile care tranzitează zona pot avea întârzieri

Şina ruptă reprezintă o discontinuitate la nivelul elementului de rulare al căii ferate, care impune intervenţia personalului de specialitate înainte de reluarea traficului. După evaluarea în teren, echipele tehnice vor stabili soluţia de remediere şi vor executa lucrările necesare pentru repunerea liniei în condiţii corespunzătoare de exploatare.

Până la finalizarea intervenţiei, trenurile care tranzitează zona pot înregistra întârzieri.