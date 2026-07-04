Taylor Swift și Travis Kelce, donație uriașă înainte de nuntă

Taylor Swift (s) și Travis Kelce (d) s-au căsătorit. Sursa foto: Agerpres

Taylor Swift şi Travis Kelce au donat 26 de milioane de dolari pentru cel puţin 20 de organizaţii de caritate în această săptămână, înainte de nunta lor care a fost oficiată în acest weekend la New York, a anunţat un reprezentant al cântăreţei americane, citat de revista Variety.

Cei doi nu au făcut încă un anunţ public despre căsătoria lor - aceasta a fost confirmată de agentul de presă al vedetei pop - şi chiar anunţul privind donaţiile caritabile nu a inclus nicio menţiune la această nuntă, deşi este clar că sumele donate fac parte din celebrările din această săptămână ocazionate de căsătoria cuplului, consideră jurnaliştii americani.

Unde au ajuns cele 26 de milioane de dolari

Cele 20 de organizaţii de caritate includ nouă bănci de alimente, o asociaţie care militează împotriva actelor de cruzime asupra animalelor, şapte programe educaţionale şi trei spitale pentru copii.

Anunţul constă într-un text foarte simplu: "În această săptămână, Travis Kelce şi Taylor Swift au donat 26 de milioane de dolari unor organizaţii de caritate de pe întregul teritoriu al Statelor Unite".

Deşi valoarea fiecărei donaţii individuale nu a fost precizată, banca de alimente City Harvest din New York a dat publicităţii o declaraţie de presă, în care a menţionat şi suma primită din partea cuplului. "Suntem incredibil de recunoscători pentru generoasa donaţie de 1 milion de dolari făcută de Taylor Swift şi Travis Kelce către City Harvest. Această donaţie este o declaraţie de dragoste adresată oraşului New York şi un angajament ferm faţă de eforturile noastre de a ne asigura că niciun newyorkez nu va suferi de foame. Sprijinul lor vine într-un moment critic, în condiţiile în care numărul vizitelor la cantinele sociale şi la centrele de distribuire a alimentelor din New York se apropie de niveluri record şi se preconizează că va creşte şi mai mult ca urmare a reducerilor fondurilor federale", a declarat Jilly Stephens, director executiv al City Harvest.

Şi Banca Comunitară de Alimente din Rhode Island a emis o declaraţie de presă. "Le suntem incredibil de recunoscători lui Taylor Swift şi Travis Kelce pentru darul lor extraordinar de generos şi neaşteptat. Pe măsură ce nevoile din comunităţile noastre continuă să crească, această donaţie de 1 milion de dolari ne va ajuta foarte mult să achiziţionăm şi să distribuim alimentele nutritive şi adaptate cultural, pe care locuitorii din Rhode Island le merită. Sper ca darul lor să-i inspire şi pe alţii; cu siguranţă ne-a inspirat pe noi", a declarat Melissa Cherney, directorul general al acestei bănci de alimente.

Reacția lui Dolly Parton după donația de două milioane de dolari

Celebra cântăreaţă de muzică country Dolly Parton a publicat vineri dimineaţă un mesaj pe Instagram pentru a le mulţumi lui Swift şi Kelce pentru donaţia făcută către organizaţia ei caritabilă Imagination Library. Ea a declarat într-un mesaj video: "Taylor şi Travis, eu sunt Dolly şi tocmai am aflat că voi doi faceţi o donaţie de 2 milioane de dolari către Imagination Library. Mulţumesc, mulţumesc, mulţumesc! Sunt copleşită şi plină de bucurie pentru acest gest şi vă sunt profund recunoscătoare. Acum, este evident că voi doi aţi făcut din a oferi înapoi către societate o parte esenţială a vieţilor voastre. Aşa că, hei, atunci când o să aveţi primul vostru copil, pot să-l iau eu? Pentru că va fi un bebeluş cu totul special".

Taylor Swift, o lungă tradiție a donațiilor caritabile

Taylor Swift şi-a construit de-a lungul anilor o adevărată tradiţie în a face donaţii de amploare, deşi, în majoritatea cazurilor, acestea au fost făcute publice de către organizaţiile caritabile însele, şi nu de către cântăreaţă. Pe parcursul turneului său mondial "Eras Tour", care a doborât numeroase recorduri, băncile locale de alimente au dezvăluit că au primit o donaţie din partea lui Taylor Swift pe măsură ce turneul trecea prin oraşele respective.

Alte donaţii din ultimii ani au fost direcţionate către organizaţii de salvare a animalelor, fondul de ajutor pentru victimele uraganelor din Florida, fondul de ajutor pentru victimele tornadelor din Tennessee, fondul de ajutor pentru victimele incendiilor forestiere din Los Angeles, organizaţii de combatere a foametei, American Heart Association, spitale pentru copii şi mai mulţi fani care suferă de cancer.

Cântăreaţa Taylor Swift şi jucătorul de fotbal american Travis Kelce s-au căsătorit oficial vineri la Madison Square Garden din New York. Ceremonia a fost oficiată de actorul Adam Sandler.