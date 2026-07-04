Expoziție de Trabant, tur ghidat și demonstrații de pictură, în weekend, pe Calea Victoriei

Calea Victoriei, București Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti

Programul „Străzi deschise - București” propune, în acest weekend, o ediție cu tema „București retro: istorie, artă și automobile de colecție”. Vizitatorii vor putea admira o expoziție de automobile Trabant, participa la un tur ghidat și urmări demonstrații de pictură în aer liber, iar la Zoo București sunt pregătite activități gratuite pentru copii.

În cel de-al zecelea weekend al programului „Străzi deschise - București”, în care Calea Victoriei devine din nou pietonală, bucureștenii sunt invitați să descopere o expoziție de automobile Trabant, demonstrații de pictură în aer liber și un tur ghidat.

Tema este „București retro: istorie, artă și automobile de colecție”, anunță Primăria Capitalei.

Programul complet

Sâmbătă, 4 iulie

12:00 – 17:00: Pro Vehiculum Urbi – Expoziție tematică dedicată secției Trabant cu aproximativ 25 de vehicule fabricate din materiale reciclate în DDR: „La plimbare cu Trabantul”, organizată în colaborare cu Asociația Retromobil Club România, Calea Victoriei, tronsonul cuprins între Biserica Kretzulescu și Str. Ion Câmpineanu.

Duminică, 5 iulie

10:00 – 11:30: Tur ghidat „De la Brâncoveanu la Carol al II-lea”, cu Laurențiu Enache (istoric și ghid de turism), Traseu itinerant: Palatul CEC → Ateneul Român,

12:00 – 19:00, Demonstrații de pictură pe pânză, organizată în colaborare cu Asociația Artiștilor Plastici din București, Zona Parcului Kretzulescu.

De asemenea, Zoo Bucuresti se transformă, sâmbătă, în „cel mai mare teren de joacă pentru copii”, mai anunță PMB.

„Între orele 10.00 și 14.00, are loc ZooTonic de Vacanță, un eveniment cu jocuri inspirate din lumea animalelor: sărituri ca un cangur, mișcări jucăușe ca o maimuță, târâș ca un crocodil, mers agil ca o zebră și echilibru ca un flamingo”, precizează Primăria Capitalei.

Accesul se face pe baza biletului de intrare, iar activitățile pentru copiii sunt gratuite.