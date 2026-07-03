Bacalaureat 2026: Suspiciuni de fraudă în 5 județe. Oamenii legii au descins în 47 de locații

Bacalaureat 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Zeci de percheziții au loc, vineri dimineață, în cinci județe din țară, după ce procurorii din Alba au deschis într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă la Bacalaureat 2026.

Zeci de percheziții au loc, vineri dimineață, în cinci județe din țară. Procurorii din Alba au deschis în 47 de locații

situate pe raza judeţelor Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă la Bacalaureat 2026.

Se pare că ar fi fost elevi care ar fi primit subiectele înainte ca probele să aibă loc. Sunt vizate de perheziții persoanele ce ar fi divulgat secrete de serviciu sau nepublice, adică subiectele examenelor.

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Precizările Tribunalului Alba

"Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat.

În cursul zilei de 03.07.2026, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza judeţelor Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială.

Organele de urmărire penală sunt sprijinite de organe de poliţie din judeţele Alba (Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale), Arad, Hunedoara, Bihor, Cluj şi Sibiu şi grupări de jandarmi din judeţele Alba şi Cluj.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că efectuarea perchezițiilor domiciliare este o etapă procesuală reglementată în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba într-un comunicat de presă.

Reamintim că elevii au susținut luni prima probă scrisă la limba şi literatura română, miercuri au dat examenul la proba obligatorie a profilului, iar joi a avut loc proba la alegere a profilului. Elevii din partea minorităţilor naţionale susțin vineri proba la Limba maternă de la Bacalaureat 2026.