Anca Alexandrescu: De ce m-am întors pe post la patru zile după moartea mamei

Foto: Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu a făcut primele declarații după moartea mamei sale.

Anca Alexandrescu a revenit la Realitatea Plus la patru zile după ce și-a pierdut mama. Jurnalista a vorbit cu emoție despre pierderea mamei sale.

Anca Alexandrescu a anticipat criticile celor care s-ar putea întreba de ce a ales să revină atât de repede în fața telespectatorilor.

Puțină lume știe că Anca Alexandrescu are un frate cu handicap grav. Mama ei și-a dedicat toată viața fratelui ziaristei, motiv pentru care nu s-a putut bucura de viață așa cum merita.

Anca Alexandrescu: „Astăzi n-am mai avut cu cine să vorbesc”

„Poate că mulți vor comenta că m-am întors doar după patru zile, de la o tragedie la care nu m-am așteptat. Dar mama mea rămăsese singurul meu sprijin. Era eroina mea care timp de 46 de ani l-a îngrijit pe fratele meu cu atâta dragoste. Era una din sutele de mii de mame a unor copii care s-au născut cu dizabilități. Unul din sutele de mii de oameni care, după cum ați văzut, îi deranjează pe Bolojan și pe cei care astăzi sunt la guvernare.

În fiecare zi când veneam la emisiune, tot drumul vorbeam cu ea. Astăzi n-am mai avut cu cine să vorbesc. Și după emisiune, era cea care îmi spunea, bravo, mamă, mergi înainte. Știu că ea și-a dorit foarte tare și era foarte mândră de mine să merg mai departe și să fac și mai multe lucruri.

Văd în fiecare zi peste tot pe unde mă duc, chiar și în aceste zile în care m-am confruntat cu această situație. Oameni buni, oameni încercați, oameni care speră să aibă o viață mai bună.

Am să-i promit mamei mele public că nu mă voi opri și că voi face ceea ce știu că ea își dorea să fac, să spun adevărul în continuare, să ajut oamenii și țara asta să trăiască în demnitate, echilibru și să nu mai fie slugile unor nemernici. Nu m-am putut uita zilele acestea să văd ce se întâmplă, dar astăzi am făcut o trecere de revistă a ceea ce am văzut că s-a întâmplat zilele trecute. Și vreau să spun câteva lucruri și o să vă rog să-mi iertați emoția și lacrimile”, a zis Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.