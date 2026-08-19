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Incendiu puternic la un depozit din Ploiești. Update: Va fi emis mesaj Ro-Alert / video

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 19 Aug 2026
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pompier luptand cu focul; incendiu
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01

Incendiu puternic în Ploiești.

Update:

Un incendiu care se manifestă cu degajări mari de fum a izbucnit, miercuri, la un depozit aflat în apropierea rafinăriei Lukoil din municipiul Ploieşti, populaţia fiind avertizată prin mesaj RO-ALERT.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, depozitul este situat peste drum de Poarta 3 a rafinăriei, însă nu aparţine acesteia.

Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi, la o hală, cu degajări mari de fum.

Pentru avertizarea populaţiei va fi emis mesaj RO-ALERT, a transmis ISU Prahova.

Știrea inițială:

Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineață, la un depozit din zona Mihai Bravu din Ploiești. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă iar fumul este vizit de la depărtare, scrie Observatorul Prahovean.

„Incendiu depozit în Mihai Bravu vis a vis de poarta 3 Lukoil”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Potrivit primelor informații, focul se manifestă pe o suprafață de 1.000 mp la o hală. Pompierii au precizat că depozitul care arde nu aparține de rafinăria Lukoil.

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