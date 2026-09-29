Mister în Cluj-Napoca: tânără de 23 de ani, găsită plină de sânge pe stradă. Bunicul, grav rănit în casă. ”Au fost resuscitați”

O tânără de 23 de ani a fost găsită grav rănită pe stradă, după ce a ieșit din locuința bunicului său, lăsând în urmă o dâră de sânge. În apartament, bărbatul de 77 de ani zăcea și el grav rănit, iar anchetatorii încearcă acum să afle ce s-a întâmplat. Mama tinerei, care se afla în zonă, ar fi dispărut imediat după incident și a fost găsită câteva ore mai târziu.

Scene de necrezut s-au petrecut în Cluj-Napoca, într-un cartier liniștit. O tânără de 23 de ani, venită recent din SUA, împreună cu mama ei, la bunicul de 77 de ani, a ieșit din locuința bunicului rănită și a mers aproximativ 50 de metri, lăsând în urma ei o dâră de sânge. În locuință, era bunicul, și el rănit grav, aparent cu o lovitură de topor. Nici unul, nici celălalt nu pot spune ce s-a întâmplat, având în vedere rănile severe. În ecuație, mai este și mama fetei, alături de care aceasta s-a întors din SUA. Ancheta este în desfășurare.

Scena incredibile în Cluj- Napoca. Ce s-a întâmplat

Tânără de 23 de ani și mama ei au revenit din SUA în Cluj-Napoca.

Luni seară, tânăra a mers în vizită la bunicul de 77 de ani, într-un cartier liniștit.

Tânăra a fost observată pe stradă de trecători, grav rănită în jurul gâtului. A fost apelat 112.

În apartament, bunicul era, de asemenea, grav rănit, în urma unei lovituri la cap.

Un martor a povestit, pentru ȘtirileProTv: ”Fata era în picioare, dar nu putea vorbi. Sângera. Nu a putut să spună nimic, nici măcar cum o cheamă, nimic-nimic. Era desculță. Nepotul meu a chemat 112, pe urmă a venit salvarea și o femeie venea de acolo și a zis că mai era un rănit în casă, un bătrân”.

Alte surse spun că tânăra de 22 de ani ar fi fost cea care a arătat cu degetul, cu ultimele puteri, către apartamentul în care zăcea bunicul său. Victimele au mai multe tăieturi, fracturi și lovituri la gât și cap.

”Au fost resuscitați”

Doru Danciu, de la Spitalul Județean de Urgență Cluj-Napoca, a precizat: ”Au fost resuscitați și s-a intervenit chirurgical în regim de urgență în amebele cazuri. În momentul de față, pacienții se află în stare critică, internați pe secție de terapie intensivă”.

Sunt două ipoteze pe care merg acum anchetatorii:

prima ipoteză este a unui conflict între tânără și bunicul ei, fost medic stomatolog în Cluj-Napoca.

a doua ipoteză este ca mama tinerei să-i fi atacat pe amândoi.

Conform Observator, mama tinerei ar fi fost văzută ieșind din locuință după atac și ar fi fost găsită abia după patru ore.

Criminologul Dan Antonescu, fost șef al Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, a ridicat și problema unei posibile probleme de natură psihică: ”Ar trebui să urmărim și un istoric psihiatric, pentru că un om normal nu poate să comită o astfel de atrocitate decât fie într-un moment de mare furie, fie sub influneța unor afecțiuni psihice”.