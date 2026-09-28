Ilan Laufer, povestea primului drive-in mall din Europa, deschis la Otopeni. Ce mâncare găsești la Drive-In Mall și cum comanzi din mașină VIDEO

Fostul ministru pentru mediul de afaceri Ilan Laufer

Fostul ministru Ilan Laufer a fost invitat la interviurile DC NEWS, unde a explicat cum i-a venit ideea să construiască primul drive-in mall din Europa la Otopeni, ce tipuri de restaurante găsesc românii în acest food court în aer liber și cum se poate comanda direct din mașină.

Fostul ministru pentru mediul de afaceri Ilan Laufer a fost invitat luni, 28 septembrie, la interviurile DC NEWS, unde a vorbit despre Laufer Drive-In Mall, primul drive-in mall din Europa, inaugurat la Otopeni pe 24 septembrie. Ilan Laufer a povestit că i-a venit această idee atunci când se afla în Statele Unite ale Americii, după ce văzuse spații similare în Florida. I s-a părut un concept interesant și s-a gândit că va prinde și la noi în țară, iar astăzi, ceea ce în 2020 era doar un gând, a devenit realitate.

Drive-In Mall propune un spațiu inedit în care clienții pot comanda și beneficia de servicii direct din mașină, dar pot opta și pentru terasele și restaurantele din cadrul complexului.

Ilan Laufer: Ideea de a construi primul driving mall din Europa mi-a venit atunci când m-am întors în Statele Unite ale Americii

"A fost foarte-foarte greu. Din toate proiectele pe care le-am realizat până în acest moment, consider că acesta a necesitat cea mai multă dorință, ambiție, răbdare, putere de muncă, sacrificiu, decât toate celelalte la un loc. A fost foarte complicat. Ideea de a construi primul driving mall din Europa mi-a venit atunci când m-am întors în Statele Unite ale Americii. Între 2018 și 2020 am locuit în Statele Unite ale Americii, unde am avut un program de susținerea a antreprenorilor români care doresc să-și deschidă o companie în SUA. Problema a fost că în 2020, când aveam o delegație foarte mare și frumoasă care urma să ajungă în SUA, cu o săptămână înainte să ajungă delegația a pornit nebunia cu COVID-19, totul s-a închis, business-ul meu s-a închis și a trebuit să mă întorc în România după doi ani de muncă, când abia atunci era prima misiune economică în care începeam să culegem roadele muncii anterioare.

Și în SUA, în zona în care am stat eu, în Florida, în orașul Aventura, dar nu numai, ci peste tot în Florida, cel puțin, nu știu în restul Americii, dar vă pot spune acolo, planul urbanistic este foarte bine gândit, adică undeva sunt case, undeva sunt blocuri, undeva sunt restaurante, undeva sunt spații comerciale. Nu sunt toate amestecate ca la noi. Și acolo primăria gândise la intrarea în oraș o zonă în care erau 4-5 restaurante care toate aveau ideea aceasta de drive-in adică sau să vii să parchezi foarte aproape să intri sau să comanzi la microfon și să ridici la geam fără să te mai dai jos din mașină", a declarat Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

"Mi s-a părut atunci că ar fi o idee de succes dacă ar fi combinată cu spații libere mari, cu terase"

Totuși, Laufer Drive-In Mall e diferit de ce a văzut fostul ministru în Florida, pentru că s-a venit cu un proiect îmbunătățit.

"Mi s-a părut atunci că ar fi o idee de succes dacă ar fi combinată cu spații libere mari, cu terase, adică să poți să ai și zona de servire, dacă vrei să mănânci în restaurant să poți să intri, să stai pe terasă sau să comanzi pur și simplu din mașină, sau pur și simplu să ai toate experiențele la un loc. Vii într-un centru comercial cu părinții, cu copiii, fiecare dorește să mănânce altceva și așa am gândit-o și am încercat să creez ca un food court în aer liber. Asta a fost ideea", a declarat Ilan Laufer.

Drive-In Mall are 15 restaurante diferite. Ce poți mânca acolo

Drive-In Mall are 15 restaurante diferite, spații comerciale și un supermarket. Ilan Laufer a dezvăzluit câteva dintre tipurile de bucătării pe care le găsim acolo.

"Sunt diferite. Cel mai greu în perioada asta a fost să reușesc să aduc câte un sortiment din fiecare, adică avem grecesc, avem japonez, avem mâncare internațională, avem pui coreean, avem mâncare mexicană, chinezească, burgeri de două feluri, și stil american, și stil smash burger, avem bucătărie românească, bucătărie turcească, tătărească, brutărie, covrigărie etc.", a mai spus Ilan Laufer.

Cum comanzi direct din mașină la Laufer Drive-In Mall

"Deci vii cu mașina și intri în parcare. Unde comanzi?", a întrebat Val Vâlcu.

"Sunt două variante. Poți să cobori din mașină și să intri în restaurant să comanzi, apoi să îți ridici comanda, iar în acest moment lucrăm la instalarea sistemelor prin care poți să comanzi la microfon. A durat puțin mai mult, în România nu există un furnizor specializat în acest tip de echipamente, am fost și eu surprins, și în acest moment lucrăm la o soluție pentru că liniile de circulație pentru a intra și a comanda sunt funcționale, geamul este funcțional, cine vrea se poate duce direct la geam să comande și să aștepte acolo. Clienții pot în momentul de față, până la instalarea microfoanelor, să se ducă tejgheaua din exterior care este menită pentru mașini, să comande acolo și li se aduce comanda la geam. Asta nu este o problemă", a mai declarat Ilan Laufer.

Drive-In Mall este situat pe Calea Bucureștilor 233, în apropierea Aeroportului Henri Coandă.