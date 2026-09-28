Toamna Horticolă Bucureșteană - Ziua Recoltei aduce natura și roadele ei în inima Capitalei: Peste 100 de expozanți, la USAMV București

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @shangarey

Designer Florist devine ocupație oficial recunoscută în România - momentul de lansare va avea loc pe 2 octombrie, în cadrul expoziției.

Toamna își aduce recolta în Campusul Agronomie-Herăstrău USAMV București, unde, între 1 și 4 octombrie 2026, are loc Toamna Horticolă Bucureșteană - Ziua Recoltei.

Timp de patru zile, campusul USAMV București se transformă într-un spațiu dedicat naturii, horticulturii, gustului, creativității și inovației, în care publicul este invitat să descopere produse de sezon, plante, flori, expoziții, degustări, ateliere și demonstrații.

Evenimentul reunește peste 100 de expozanți, propune peste 30 de workshop-uri și activități și dorește să atragă peste 10.000 de vizitatori.

De la fructe și flori la tehnologiile agriculturii viitorului

În zona expozițională, vizitatorii vor găsi fructe, legume, flori, plante, produse agroalimentare și decorațiuni, dar și o serie de experiențe dedicate celor pasionați de horticultură și gastronomie.

Programul include degustări de fructe din specii pomicole noi, prezentări și degustări de soiuri de struguri de masă și prezentări de vinuri de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Pietroasa.

Pentru cei interesați de horticultura modernă, ediția din acest an aduce în prim-plan tehnologii pentru agricultura durabilă, inteligența artificială aplicată în ameliorarea plantelor și demonstrații dedicate agriculturii viitorului. Printre acestea se numără atelierul AI-CROPBREED – Ameliorarea morcovului cu ajutorul inteligenței artificiale și evenimentul demonstrativ Climate Farm Demo, organizat în câmpul experimental al Facultății de Horticultură.

O expoziție inspirată de Yayoi Kusama, grădini și păduri în mijlocul orașului

Printre atracțiile ediției 2026 se numără expoziția „Infinity – Tribute to Yayoi Kusama”, găzduită în Parcul dendrologic al campusului, precum și expoziția „Grădinari planetare”, care prezintă rezultatele practicii studenților de la programul de licență Peisagistică desfășurate la Brezoi, Vâlcea.

Pentru familii și cei mai tineri vizitatori, Caravana Pădurii propune ateliere și discuții despre oameni, arbori și păduri, iar atelierul „Grădini relocate” invită publicul să descopere noi perspective asupra spațiilor verzi.

Programul mai cuprinde ateliere de desen după natură, botanică, ornitologie și pomicultură, precum și o expoziție de postere cu rezultatele cercetării din USAMV București.

Designer Florist - o nouă ocupație oficial recunoscută în România

Unul dintre momentele speciale ale ediției din acest an va avea loc vineri, 2 octombrie, de la ora 11:00, când, în Aula Magna „Petre S. Aurelian” din cadrul USAMV București, va fi prezentată public recunoașterea oficială a ocupației de Designer Florist.

Evenimentul marchează o etapă importantă în profesionalizarea designului floral și consolidarea acestei ocupații în codul ocupațional din România.

Standardul Ocupațional pentru Designer Florist, inițiat și elaborat de Andreea Stör, a primit validare instituțională, guvernamentală și academică prin Autoritatea Națională pentru Calificări, cu suportul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Recunoașterea oficială deschide un nou capitol pentru profesioniștii din domeniu și pentru generațiile care aleg designul floral ca parcurs profesional.

Toamna Horticolă Bucureșteană - Ziua Recoltei își propune să aducă horticultura mai aproape de public și să arate că universul plantelor înseamnă nu doar producție și cercetare, ci și artă, educație, creativitate, tehnologie și comunitate.

Evenimentul este organizat de Facultatea de Horticultură – USAMV București, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, la Campus Agronomie-Herăstrău, Bd. Mărăști nr. 59, București 1–4 octombrie 2026 în intervalul 10:00–18:00.

Pentru mai multe informații legate de programul din acest an: https://horticultura-bucuresti.ro/toamna-horticola-bucuresteana/