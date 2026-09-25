TikTok-ul, un drog care nu va putea fi niciodată interzis în România. Radu Herjeu: Lupta se pierde dacă vrei să interzici / video

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Radu Herjeu a explicat de ce crede că interzicerea TikTok în România ar fi imposibil de realizat și nu ar reprezenta o soluție pentru efectele negative pe care platforma le are asupra tinerilor.

Jurnalistul Val Vâlcu și Radu Herjeu, jurnalist și fost membru CNA, au vorbit despre efectele pe care TikTok le are asupra utilizatorilor și despre necesitatea reglementării platformei. Val Vâlcu a comparat TikTok-ul cu un drog și a spus că ritmul rapid al conținutului afectează grav atenția tinerilor, iar Radu Herjeu a explicat că platforma nu poate fi interzisă și că soluția ar trebui să vină din sistemul de educație.

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„Stăm și discutăm de TikTok-ul ăsta ca și cum ar fi o carte, o emisiune de televiziune. Părerea mea e că e un drog. Adică așa cum interzicem cocaina sau alte substanțe... Momentan TikTok-ul e la legale, cum erau etnobotanicele. Adică îți dă o descărcare de dopamină la fiecare 30 de secunde și creează adicție. O țară întreagă se tăvălește de păcănele, dar ai păcăneaua în mână, nu o ai la 100 de metri de școală. Nu o să poată România să reglementeze, nici nu cred că vrea”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Nici nu are cum să interzică și nici nu are cum să-și propună lucrul ăsta, pentru că dacă interzici vor apărea zece. (...) Nu ai cum să interzici TikTok-ul, atâta timp cât el are serverele în Madagascar. Cum să-l interzici?”, a spus Radu Herjeu.

„Trump preluase mandatul și se punea în discuție o decizie judecătorească”, a spus Val Vâlcu.

„Da, după care cineva din America l-a cumpărat”, a spus Radu Herjeu.

„Deci teoretic putea fi interzis”, a spus Val Vâlcu.

„Nu. În China, de exemplu, se poate interzice. Cum mă poți opri pe mine să îmi bag VPN-ul și să intru pe TikTok? Pe TikTok nu poți să-l obligi să facă absolut nimic, deși în ultimii ani s-a mai dat pe brazdă”, a spus Radu Herjeu.

„Ritmul ăsta de 30 de secunde e problema, că ar putea fi reglementat să aibă de la 5 minute în sus. Tinerii nu își mai pot concentra atenția la școală 40 de minute”, a spus Val Vâlcu.

„Lupta nu ar trebui dusă cu TikTok-ul. Lupta trebuie dusă cu sistemul de educație. El trebuie să vină cu o alternativă. Lui TikTok nu ai ce să-i faci. (...) Lupta se pierde dacă vrei să interzici, sau poți să interzici, dar dacă nu faci educație în sensul celălalt, nu ai niciun rezultat”, a spus Radu Herjeu.

Radu Herjeu: S-ar putea ajunge în extrema cealaltă

Radu Herjeu a explicat că o reglementare excesivă va fi folosită pentru a limita conținutul care nu e pe placul anumitor persoane și a adus în discuție problema conturilor false de pe Facebook.

„La televiziuni sunt interzise o grămadă de chestii, pe internet de ce nu sunt? Algoritmi care amplifică sentimente negative, ură, furie...”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu ai cum să lupți cu asta. (...) S-ar putea ajunge în extrema cealaltă în care să controleze atât de bine încât cineva să folosească aceste sisteme de reglementare pentru a opri ceea ce nu-i convine. Poate face asta în același mod în care acum ceea ce îi convine ajunge la mai mulți oameni.

Sunt absolut convins că asta se întâmpla nu cu foarte mult timp în urmă, cu postările anumitor oameni care nu conveneau direcției pe care Zuckerberg o avea și care e la 180 de grade față de cea pe care o are astăzi ... Și o să spun de ce: conturile false.

Acum cinci ani, eu am fost pus să trimit poză cu buletinul pentru că, deși am nume, prenume, poza mea, postările mele, poze cu mine, pentru că niște oameni nemulțumiți de ce scriam au reclamat că e contul fals. Astăzi sunt milioane de conturi false și nu le mai controlează nimeni. Nu ai ce să faci, atâta timp cât totul depinde de politica lui Zuckerberg”, a spus Radu Herjeu la DC News.