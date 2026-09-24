S-a dezlegat misterul fotografiei trimise de Vlad tatălui fetei după uciderea acesteia. Au fost publicate mesajele dintre cei doi

Valentina

Noi detalii ies la iveală din conversațiile dintre Vlad, bărbatul acuzat de uciderea Valentinei, și tatăl acesteia.

În timp ce părintele încerca să afle ce se întâmplă, Vlad i-a spus că mai are programări la frizerie și i-a trimis o fotografie care părea să îi confirme explicația. Aceeași imagine apare însă într-un videoclip publicat pe TikTok cu luni înainte chiar de el.

Cum s-au desfășurat lucrurile în mesaje

Capturile conversației arată că Vlad îi scrie tatălui fetei: „Mai am câteva programări și termin”. Bărbatul îi răspunde „Ok”, iar Vlad revine cu o estimare: „Pe la 21.00 aș termina”. Între aceste mesaje, îi trimite și o fotografie în care apare un client așezat pe scaunul de frizerie, cu pelerina pusă, în timp ce este tuns.

Fotografia putea crea impresia că Vlad se afla la lucru chiar în acel moment. Numai că imaginea din conversație coincide cu un cadru dintr-un videoclip de pe contul său de TikTok, publicat încă din februarie. Fotografia trimisă tatălui nu dovedea că Vlad tundea un client atunci când spunea că era ocupat, deși asta s-a dorit.

În noaptea crimei, tatăl fetei a încercat să îl contacteze prin apeluri video



În noaptea crimei, în conversație apar mai multe apeluri video. Unul dintre ele figurează ca pierdut la ora 20:20. La 21:09, apare un apel video de 44 de secunde, iar capturile surprind și alte încercări ale tatălui de a lua legătura cu Vlad în cursul serii și al nopții.

Tonul discuției se schimbă pe măsură ce tatăl fetei încearcă să primească lămuriri. Într-un alt fragment al conversației, Vlad îi scrie: „Promit să mă calmez puțin” și „Vă sun în 10 min”. Tatăl îl întreabă atunci: „Păi despre ce e vorba?”. Vlad nu îi oferă un răspuns în mesajul vizibil în captură, ci promite că îl va suna.

Mai târziu, după un apel video pierdut, tatăl îi trimite un mesaj direct: „Bă tată spune-mi ce făcuși”. În capturile prezentate apar apoi apeluri video înregistrate la 02:11, 02:32 și la 14:30. Imaginile arată insistența cu care părintele a încercat să afle ce se petrecuse.

Fotografia care ridică întrebări



Detaliul care atrage atenția este fotografia trimisă odată cu explicația că Vlad mai avea de lucru la frizerie. Faptul că imaginea exista deja într-o postare din februarie schimbă felul în care poate fi citit mesajul. Fotografia nu este o dovadă a activității lui Vlad din ziua respectivă. Probabil atunci se pregăta să fugă din țară, dacă nu deja chiar fugise.

Rămân însă mesajele: Vlad a invocat programările, a spus că ar termina în jurul orei 21:00 și a însoțit explicația cu o fotografie mai veche. În același timp, tatăl tinerei încerca să vorbească cu el și îi cerea să îi spună ce făcuse:

Mesajele au fost prezentate în cadrul emisiunii Acces Direct, de la Antena Stars.

„În seara respectivă, în timp ce vorbeam cu el la telefon, a intrat în cameră, iar Valentina i-a spus: „Vorbești cu tata și ce vrei să-i spun? Că aberezi? Vorbești despre ceva ce s-a întâmplat înainte să fim împreună. Ți-am spus că nu am nicio legătură cu altcineva, că sunt cu tine”. El i-a răspuns ceva de genul: „Lasă, că știu eu că maică-ta te îmbârligă”. Am vrut să vorbesc și pentru fetele care ar putea trece prin așa ceva: Dacă cineva te lovește o dată, nu trebuie să rămâi cu acea persoană. Nu știi ce poate urma.

I-am spus lui Vlad: „Dacă ți se pare că este ceva în neregulă, luați o pauză. Valentina poate veni câteva zile la mine. Stați separat o zi, două, o săptămână, și gândiți-vă ce vreți să faceți mai departe”. Mi-a răspuns că este de acord și că ar fi bine să ia o pauză. După aceea, a mers cu telefonul în cameră. Valentina vorbea cu mama ei, iar mama ei îi spusese că îi trimite bani ca să plece de acolo și să vină fie la ea, fie la mine. Vlad a spus că mama ei o îndeamnă să plece de lângă el. I-am zis să se liniștească: dacă Valentina pleacă, vine la mine. Am vorbit puțin și cu fata mea. Mi-a spus: „Tati, lasă, vorbim mâine. Acum este băut”. Cred că Valentina voia să plece. Vorbise cu mama ei despre asta. După aceea m-a sunat fosta mea soție și mi-a spus: „Petre, nu trebuie să o lăsăm acolo. Este un bărbat foarte violent și am impresia că are probleme la cap”. În timp ce vorbeam cu ea, am primit un apel de la Vlad. Nu i-am răspuns și am continuat discuția cu fosta mea soție. Mă gândesc acum că poate atunci s-a întâmplat nenorocirea, dar nu știu. După ce am închis, am hotărât să o sun pe Valentina a doua zi”, a zis tatăl Valentinei.

A doua zi după crimă, Vlad râdea



„A doua zi nu mi-a răspuns. Am văzut că nu mai fusese activă de atunci, din timpul nopții. El m-a sunat pe la 02.03. După aceea n-am mai reușit să vorbesc cu Valentina. Am sunat-o pe Valentina de multe ori, dar avea telefonul închis. A doua zi, pe la 14.00, l-am sunat pe Vlad și mi-a răspuns. Râdea. L-am întrebat ce face și mi-a spus că merge să tundă, că are clienți. L-am întrebat de ce nu îmi răspunde Valentina. Mi-a spus că nu are semnal, pentru că se lucrează la niște stâlpi în zonă, și că mi-o dă la telefon când ajunge acasă. Atunci nu mi s-a părut că ar fi ceva în neregulă cu el. Părea vesel, râdea. Mai târziu mi-a trimis și o fotografie cu un băiat pe care spunea că îl tunde. Abia după aceea m-am gândit că ar fi putut fi o fotografie mai veche”, a mai zis tatăl fetei la Antena Stars. Ce s-a întâmplat în continuare în cazul Valentinei? Detalii aici.