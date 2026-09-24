BANCUL ZILEI: Gheo' înaintea nunții!

Bancul zilei. Măi Gheo', tu de ce ești așa tăcut de când am fixat data nunții? Nu ești bucuros?
— Apoi no, Mărie, io-s bucuros, da' mă tot gândesc la vorba bătrânilor din sat...
— Care vorba bătrânilor, Gheo'? Că dragostea învinge orice obstacol?
— Nu aia, Mărie... aia că înaintea nunții ești stăpân pe viața ta, iar după ești doar executant!
— Păi și nu-ți place ție să ai o directoare pricepută care să te îndrume?
— Ba îmi place, Mărie, da' măcar la directoare poți să-ți dai demisia când te saturi!