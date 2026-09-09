BANCUL ZILEI: Pensia soacrei

Bancul zilei. Un tip vine acasă și-i spune soacrei:
- Toarnă-mi 50 de țuică.
- Te-ai trosnit la cap, zice soacra?
- Pentru asta îți dau 50 de lei!
Soacra a fost de acord și-i toarnă.
- Hai mamă-soacră să bem împreună. Îți mai dau 200!
Soacra s-a așezat șa masă și au început să bea împreună.
- Auzi, mamă, hai să-ți ard una peste ochi!
- Ești un nesimțit. Cum îți permiți?
- Îți dau 300!
Soacra a fost de acord, iar ginerele i-a ars o palmă de-a întors-o cu picioarele în sus.
În acest moment sună telefonul. Tipul ridică receptorul iar la celălalt capăt al firului e soția:
- Dragul meu, i-ai dat mamei pensia?
- Tocmai asta făceam, dragă!