BANCUL ZILEI: Taxa de intrare...

Bancul zilei. Doi patroni stau la o bere.
– Ție cum îți merge?
– Prost tare. Da’ ție?
– Prost de tot.
– Auzi, da’ tu mai dai salarii?
- Nuuu, de vreo trei luni nimic. Tu?
– De prin septembrie zero. Da’ angajatii tăi mai vin la muncă?
– De mirare, da’ vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi?
– Și-ai mei la fel.
Cad ei pe gînduri o vreme, cînd unul dintre ei zice:
– Să știi tu ca ăștia vin la muncă de plăcere! Ce-ar fi să le punem o taxă de intrare?!
Vezi și: BANCUL ZILEI: Bulă, în prima zi de școală