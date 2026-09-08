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BANCUL ZILEI: Taxa de intrare...

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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Bancul zilei. Doi patroni stau la o bere.

 – Ție cum îți merge? 
 – Prost tare. Da’ ție?
– Prost de tot.
– Auzi, da’ tu mai dai salarii?
- Nuuu, de vreo trei luni nimic. Tu?
 – De prin septembrie zero. Da’ angajatii tăi mai vin la muncă?
 – De mirare, da’ vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi?
– Și-ai mei la fel.
Cad ei pe gînduri o vreme, cînd unul dintre ei zice:
– Să știi tu ca ăștia vin la muncă de plăcere! Ce-ar fi să le punem o taxă de intrare?!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Bulă, în prima zi de școală


 
 
 

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