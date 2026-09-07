Regele Charles al III-lea clarifică statutul Prințului Harry și al lui Meghan Markle

Regele Charles al III-lea (s) și prințul de Wales, William (d). Sursa foto: Agerpres

Regele Charles al III-lea a transmis o scrisoare cu scopul de a clarifica statul Prințului Harry și al lui Meghan Markle, care au decis să se mute înapoi în Marea Britanie alături de copiii lor, Archie și Lilibet.

Potrivit scrisorii transmise de Lord Chamberlain în numele suveranului Regatului Unit al Marii Britanii, Ducele și Ducesa de Sussex nu vor avea voie să îndeplinească angajamente oficiale, nu vor putea folosi titlurile „ASR” de Alteță Sa Regală și vor rămâne „cetățeni privați”, scrie BBC.

Scrisoare a fost trimisă echipei Prințului Harry, departamentelor guvernamentale, oficialilor militari și Lorzilor Locotenenți, potrivit unor surse din Palat. Lorzii Locotenenți, care sunt reprezentanții locali ai monarhului, și personalul guvernamental sunt adesea implicați în vizite și angajamente regale.

Cu alte cuvinte, orice acțiuni desfășurate de Sussex vor fi în nume privat și nu vor reprezenta Familia Regală.

Avertisment înainte de aparițiile din această toamnă

Scrisoarea pare să vină ca un avertisment înainte de ceea ce posibile apariții publice ale familiei în această toamnă, pe măsură ce se stabilesc în Marea Britanie și caută sprijin pentru organizațiile caritabile.

Mesajul Regelui subliniază că poziția convenită în 2020, când cei doi au părăsit Marea Britanie - așa-numitul Acord Sandringham - este încă în vigoare.

„Este bine cunoscut faptul că în ianuarie 2020, Ducele și Ducesa au renunțat la îndeplinirea atribuțiilor de reprezentare în numele Suveranului și nu mai sunt membri activi ai Familiei Regale”, se arată în scrisoare.

„Activitatea caritabilă a Ducelui și Ducesei este o chestiune personală pentru amândoi și este întreprinsă în calitate privată”, adaugă aceasta.

Se așteaptă ca Prințul Harry să sprijine organizațiile sale caritabile, inclusiv Jocurile Invictus, care urmează să aibă loc la Birmingham anul viitor. De asemenea, au existat rapoarte conform cărora Meghan ia în considerare o revenire la actorie.

Prințul Harry încearcă să-și refacă legăturile cu țara natală

La începutul acestei veri, când Prințul Harry a revenit în Marea Britanie, acesta nu a stat la Palatul Buckingham din Londra.

Se pare că Harry nu a răspuns oficial până la termenul limită ofertei privind cazarea la o reşedinţă regală, astfel încât i s-a transmis că nu poate sta la Palatul Buckingham din centrul Londrei.

Jurnalista Alison Boshoff, de la Daily Mail, a scris recent că Prințul Harry este hotărât să-și refacă legăturile cu țara natală și că atât el, cât și Meghan, au înțeles că trebuie să aibă o relație bună cu tatăl lui Harry, regele Charles al III-lea, pentru a-și recâștiga statutul internațional și pentru a-și relansa carierele, care traversează o perioadă dificilă în Statele Unite.