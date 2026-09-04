Rusia repopulează teritoriile ocupate ale Ucrainei. Dmitri Kobiakov, consilier al lui Putin: „Am făcut deja asta o dată”

Copii ucraineni privesc spre locul unde a avut loc un atac cu rachete rusești asupra unei zone rezidențiale din orașul Borispil, în apropiere de Kiev, Ucraina. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Dmitri Kobiakov, consilierul președintelui rus Vladimir Putin, a declarat că Ucraina ar fi „pe cale de dispariție” și a vorbit despre relocarea populației ruse pe teritoriile ucrainene, proces „început deja”.

Kobiakov a spus că Ucraina ar fi trecut de „punctul fără întoarcere” și că, în opinia sa, doar Rusia ar putea „salva” țara. Vorbind despre acest subiect, el a făcut referire la relocările istorice ale populației ruse pe teritoriile ucrainene, relatează publicația ucraineană Glavcom.

„În Ucraina, punctul fără întoarcere a fost depășit. Este doar dispariție. Și numai Rusia poate salva această țară”, a declarat Kobiakov.

Apoi, el a dat ca exemplu perioada Imperiului Rus, când teritoriile ucrainene au fost cucerite și a început colonizarea lor cu oameni veniți din Rusia: „Apropo, noi deja am făcut asta o dată: atunci când aceste teritorii au fost anexate de Potemkin (n.r. omul de încredere al împărătesei), în timpul Ecaterinei... am efectuat deja relocarea populației noastre în Ucraina”, a spus consilierul liderului rus.

Rusia accelerează colonizarea teritoriilor ocupate din Ucraina

Declarația lui Kobiakov vine pe fondul unei politici deja documentate a Rusiei de modificare a structurii demografice a teritoriilor temporar ocupate ale Ucrainei.

În iulie 2026, Direcția Principală de Informații a Ucrainei (GUR) a anunțat că Rusia își aduce în mod deliberat cetățenii pe teritoriile ocupate, inclusiv medici, profesori, constructori, funcționari și angajați ai administrațiilor de ocupație. Potrivit serviciului de informații ucrainean, scopul acestei politici este schimbarea componenței etnice a teritoriilor ocupate.

Potrivit GUR, în iulie 2026, în Crimeea ocupată și în Sevastopol se aflau deja aproximativ 200.000-300.000 de etnici ruși. Conform informațiilor serviciului ucrainean de informații, autoritățile ruse intenționează ca până în 2042 să mai relocheze 130.000 de ruși numai în Sevastopol.

În același timp cu relocarea rușilor, Moscova creează condiții pentru plecarea populației ucrainene. Printre cauzele indicate de GUR se numără luptele, represiunile, rusificarea forțată, mobilizarea în armata rusă, deteriorarea serviciilor medicale și sociale, precum și problemele legate de dreptul de proprietate.

În martie 2026 s-a relatat, de asemenea, despre planurile Rusiei de a crește populația din părțile ocupate ale regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson cu peste 110.000 de persoane, prin implementarea așa-numitelor „planuri de dezvoltare” a acestor teritorii.

Putin vrea să cucerească Donbasul

Planul Rusiei în războiul din Ucraina rămâne, potrivit presei internaționale, cucerirea Donbasului, regiune importantă pentru industria și resursele sale minerale, dar și pentru poziția sa strategică în estul Ucrainei.

Donbasul cuprinde regiunile Donețk și Luhansk și a fost unul dintre principalele centre industriale ale Ucrainei, cu importante exploatări de cărbune și o industrie siderurgică dezvoltată. Donețk deținea în trecut mai mult de jumătate din producția ucraineană de cărbune, oțel finit, cocs și fontă. Regiunea are, de asemenea, zăcăminte de minerale precum titan și zirconiu.

Deși economia Rusiei riscă „să o ia razna”, așa cum a avertizat un emisar al lui Putin, acesta ar fi decis să escaladeze războiul, în ultimele zile, pe fondul unei „frici personale”. Chiar și așa, acesta continuă să declare public că „există șanse” pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina.