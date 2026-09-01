SUA lansează noi atacuri asupra Iranului. Donald Trump: Dacă ripostează, va fi lovit din nou și mai dur

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Statele Unite au lansat marți noi atacuri asupra Iranului, în timp ce Donald Trump a amenințat Teheranul cu o ripostă „mult mai dură” în cazul în care Iranul va răspunde ofensivei americane.

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anunţat marţi, 1 septembrie, că a lansat noi atacuri împotriva Iranului, într-o declaraţie scurtă publicată pe reţeaua X, informează AFP.

„Astăzi, la ora 12:00 (16:00 GMT), forţele americane au început să lovească ţinte ale Gardienilor Revoluţiei din Iran", a declarat CENTCOM, spunând că răspunde „atacurilor recente ale Gardienilor Revoluţiei împotriva navigaţiei comerciale în strâmtoarea Ormuz şi împotriva militarilor americani desfăşuraţi în regiune”.

Televiziunea de stat iraniană a raportat mai multe explozii auzite în sudul ţării, aproape de Bandar Abbas şi de insula Qeshm, în apropierea strâmtorii Ormuz, un pasaj strategic pentru comerţul cu petrol, unde traficul maritim a scăzut considerabil după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu pe 28 februarie.

Donald Trump amenință Iranul cu atacuri și mai dure

Atacul a fost confirmat și de președintele Donald Trump, care a scris, marți seară, că „dacă Iranul, această țară eșuată, va riposta la acest atac pe deplin justificat, va fi lovit din nou”.

„Statele Unite lovesc, în acest moment, ținte iraniene în apropierea Strâmtorii Ormuz. Atacurile sunt de amploare și puternice și reprezintă o ripostă la tentativa eșuată a iranienilor de a amplasa mine marine în strâmtoare, care în prezent nu mai are mine (acestea au fost îndepărtate sau au fost detonate!), precum și la lansarea de către iranieni a opt rachete asupra bazei noastre militare din Iordania, toate fiind interceptate cu succes.

„Dacă Iranul, această țară eșuată, va riposta la acest atac pe deplin justificat, va fi lovit din nou, la un nivel mult mai dur și mai ridicat. Însă acesta nu va fi cel mai mare atac dintre toate. Acesta așteaptă în culise și, când se va încheia, din Republica Islamică Iran va mai rămâne foarte puțin!”, a scris liderul de la Washington, pe rețeaua Truth Social.

SUA și Iranul își intensifică confruntarea militară

Statele Unite au efectuat duminică raiduri, primele după o lună, împotriva unor lansatoare situate pe o insulă iraniană.

Iranul a răspuns atacând cu rachete şi drone ţinte americane în Iordania şi în Emiratele Arabe Unite, afirmând totodată prin vocea preşedintelui său, Masud Pezeshkian, că nu doreşte continuarea războiului.

Preşedintele american Donald Trump promisese să răspundă acestor represalii, dar pare să fi exclus, deocamdată, reluarea unei operaţiuni militare masive împotriva Iranului.

În plus, Washingtonul a promis o campanie de „asfixiere” economică a Iranului, ale cărei detalii şi ţinte rămân de precizat.

Sultanul Omanului, în vizită în Arabia Saudită pe fondul tensiunilor din regiune

Totuși, acest context de maximă tensiune în regiune nu l-a oprit pe prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohamed bin Salman, să îl primească, marţi, 1 septembrie, la Jeddah, pe sultanul Omanului, Haizam bin Tariq.

În timpul întâlnirii, cei doi lideri au discutat despre situaţia din regiune şi eforturile care „se fac pentru a menţine securitatea şi stabilitatea acesteia”, a precizat, într-un comunicat, Ministerul saudit de Externe, care nu a oferit mai multe detalii despre motivul vizitei.

Este pentru a doua oară când sultanul Omanului vizitează Arabia Saudită, ţară unde a realizat prima sa călătorie oficială în străinătate în 2021, după preluarea puterii în 2020.

Vizita lui Bin Tariq are loc, de asemenea, într-un moment în care Omanul îşi consolidează poziţia ca unul din principalii mediatori din Golful Persic şi în mijlocul discuţiilor cu Iranul despre reluarea navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz.

Arabia Saudită, la fel ca Omanul, a pus un accent mai mare pe angajamentul diplomatic cu Teheranul, în timp ce Muscatul negociază asupra gestionării şi securităţii Strâmtorii Ormuz şi menţine contacte cu Iranul pentru a asigura libertatea de navigaţie, potrivit Agerpres.