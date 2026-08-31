Rusia își intensifică atacurile în Ucraina și acțiunile hibride în Europa (oficial NATO)

Militari NATO. Sursa foto: Agerpres

Un oficial NATO a spus că Rusia își intensifică atacurile contra Ucrainei și acțiunile hibride în Europa, dar acum Alianța Nord-Atlantică nu identifică o amenințare iminentă la adresa unui stat membru.

Oficialul NATO a explicat că, în ciuda rezistenței semnificative întâmpinate de Federația Rusă în Ucraina, Kremlinul își intensifică atât atacurile asupra teritoriului ucrainean, dar și acțiunile hibride din Europa.

„În timp ce se confruntă cu o rezistență foarte puternică din partea Ucrainei, rușii își intensifică atacurile asupra acesteia, precum și acțiunile hibride în Europa”, a spus oficialul NATO, citat de Reuters.

„Ca întotdeauna, NATO rămâne vigilentă și atentă la diversele amenințări cu care ne confruntăm. În acest moment, nu observăm nicio amenințare iminentă de atac. Continuăm să fim alături de Ucraina. Iar NATO continuă să lucreze non-stop pentru a asigura securitatea celor un miliard de cetățeni ai săi”, a mai zis reprezentantul Alianței Nord-Atlantice.

Tusk, despre riscul unei confruntări cu Rusia: „Următoarele șase luni vor fi decisive”

Declarația NATO a apărut după ce premierul polonez Donald Tusk a avertizat, sâmbătă, că Polonia și NATO trebuie să fie pregătite pentru mai multe scenarii, iar posibilitatea unei provocări rusești contra unui stat membru NATO nu trebuie exclusă. Mai mult, Tusk a spus că următoarele 6 luni vor fi decisive.

De asemenea, directorul CIA, John Ratcliffe, a mers marțea trecută în Rusia și a avut o întâlnire cu oficiali din serviciile de informații ruse. El a a avertizat Rusia să nu recurgă la astfel de demersuri și a propus o întâlnire Donald Trump - Vladimir Putin - Volodimir Zelenski.

Însă Donald Trump a spus pentru Axios că vizita lui Ratcliffe a reprezentat o "activitate obișnuită" și nu a avut ca scop avertizarea Rusiei despre un eventual atac asupra teritoriului NATO.

În cadrul întâlnirilor cu Serghei Narîșkin și Alexander Bortnikov, John Ratcliffe a dat o evaluare sumbră asupra evoluției conflictului. El a îndemnat Moscova să încheie un acord înainte ca situația sa să se deterioreze și mai mult.

În urma discuțiilor, șeful CIA l-a evaluat pe Alexander Bortnikov ca fiind un interlocutor constructiv, capabil să ajute la reluarea canalelor diplomatice.

Motivul vizitei lui Ratcliffe în Rusia

Vizita acestuia a venit după ce o evaluare a serviciilor americane de informații arată că Rusia ar putea testa determinarea Alianței Nord-atlantice printr-un atac asupra unui stat membru NATO.

Totodată, președintele Nicușor Dan a spus, joi, că ipoteza unui atac al Rusiei nu este susținută de probe.

„Adică, într-o logică geopolitică, există această ipoteză de escaladare din partea Rusiei, dar pentru moment nu există informații care să o susțină”, afirma Nicușor Dan.