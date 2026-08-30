Federer, discurs cu lacrimi la intrarea în Hall of Fame: „Una dintre cele mai mari onoare ale vieții mele” - Agerpres

Roger Federer a rememorat drumul său în tenis și le-a mulțumit celor care l-au ajutat de-a lungul carierei.

Discursul susținut de Roger Federer în seara în care a fost inclus în International Tennis Hall of Fame a fost emoționant, memorabil și presărat cu momente de umor. Ceremonia de la Newport a reprezentat un moment emblematic, care a încununat cariera de neuitat a superstarului elvețian, ajuns la 45 de ani.

Federer a glumit că discursul său ar putea dura până la răsăritul soarelui, având în vedere de câte ori a fost nevoit să se oprească pentru a-și stăpâni lacrimile. În realitate, Roger a vorbit din inimă, așa cum a făcut întotdeauna.

„Este extraordinar să te vezi într-un asemenea loc, să pășești prin Hall of Fame, să te cufunzi în istoria acestui sport. Pentru mine, asta înseamnă enorm”, a spus Federer.

„Să citesc poveștile celor mai mari eroi ai mei și să realizez, adică să realizez cu adevărat pentru prima dată, că și eu am un loc aici... Este una dintre cele mai mari onoare ale vieții mele.”

„Faima nu a fost niciodată obiectivul meu”

Legenda elvețiană a explicat că, deși acum face parte din Hall of Fame, faima nu a fost niciodată scopul său. Ceea ce și-a dorit a fost să-și petreacă viața făcând ceva ce iubește.

„Jucăm tenis, suntem jucători de tenis. Pentru mine, despre asta este vorba: despre plăcerea jocului”, a spus Federer.

„Da, acest sport presupune muncă și antrenament. Dar plăcerea de a juca a fost întotdeauna cea care m-a purtat înainte. Iar când munca și jocul se îmbină, acela este cel mai frumos sentiment dintre toate.”

De la copilul de mingi din Basel la legenda tenisului

Federer i-a purtat apoi pe fani înapoi în țara sa natală, amintindu-și perioada în care, la doar 13 ani, era copil de mingi la Basel.

„Stăteam lipit de peretele din spate, cu mâinile la spate și ochii pe minge. Nu voi uita niciodată cum arăta jocul de acolo și ce simțeam”, a povestit Federer.

„Emoția de a sta atât de aproape de jucători, de a le da mingea, de a le întinde prosopul, de a-i vedea transpirând, luptând, încercând să găsească soluții — dificultatea, intensitatea. Îmi amintesc că, în dimineața următoare, nu-mi mai simțeam picioarele. Să stai în picioare toată ziua înseamnă multă muncă.”

La acel moment, adolescentul era deja îndrăgostit de tenis de aproximativ un deceniu. Părinții săi, Lynette și Robert, i-au povestit că a pus pentru prima dată mâna pe o rachetă la vârsta de trei ani.

„Racheta de lemn a tatălui meu, exact. Am crescut cu rachete de lemn și mingi albe de tenis, atât de bătrân sunt”, a glumit Federer.

„Racheta era atât de grea încât jucam și forehandul, și backhandul cu două mâini. Cine ar fi crezut că voi ajunge un jucător care lovește cu o singură mână?”

Federer a vorbit foarte puțin despre recordurile sale

Acesta a fost aproape singurul moment în care Federer a vorbit despre jocul său propriu-zis. El a petrecut foarte puțin timp discutând despre recordurile și performanțele sale.

În schimb, s-a concentrat asupra celor peste 5.000 de bentițe pe care le-a purtat de-a lungul carierei și asupra celor peste 7.000 de perechi de șosete. Federer obișnuia să poarte câte două perechi la fiecare meci, iar la un meci din primul tur de la Wimbledon a ajuns chiar la trei perechi.

„Dar, în realitate, nu există nicio modalitate de a măsura ce înseamnă pentru mine să fiu aici”, a spus Federer. „Este greu de exprimat în cuvinte, dar voi încerca.”

Omagiu pentru părinții săi

Deși în copilărie a fost înconjurat de numeroase sporturi, tenisul a fost întotdeauna „evenimentul principal” al vieții sale, potrivit ATP.

„Tenisul a devenit parte din țesătura vieții mele. Mama avea un loc de muncă cu normă întreagă, dar găsea timp să lucreze la biroul de acreditări de la Swiss Indoors și probabil că a făcut ecusoane pentru unii dintre voi”, a povestit Federer.

„Tot ea era cea care îmi organiza lecțiile, mă înscria la meciuri și îi susținea pe antrenorii mei. Mama făcea ca toate lucrurile să se întâmple. Mulțumesc, mamă. Și ea juca tenis la clubul nostru local.”

„Mi s-a spus că și tata juca. Glumesc. Știe de glumă. Îi place să glumească. Le mulțumesc atât mamei, cât și tatălui meu pentru tot timpul petrecut pe teren alături de mine.”

Federer și-a numit tatăl „adevăratul RF” și și-a amintit că „Robbie” îi interzicea să joace mingi foarte înalte împotriva lui, lucru care l-a ajutat să dezvolte un stil mai agresiv.

Momentul în care Federer nu și-a mai putut stăpâni emoțiile

Poate cel mai emoționant moment al discursului a venit atunci când Federer i-a adus un omagiu soției sale, Mirka, despre care a spus că „mă inspiră în fiecare zi”. Tot ea a fost cea care l-a prezentat în cadrul ceremoniei.

„Mirka este persoana care mi-a arătat cum să fiu mai concentrat asupra tenisului și, în același timp, să mă bucur de toate celelalte lucruri”, a spus Federer.

„Este o mamă minunată pentru cei patru copii ai noștri, cea care face posibil imposibilul în viețile noastre. Ea și cu mine ne prindem de mână și trecem prin ziduri. Mulțumesc.”

„Am încercat, mai presus de orice, să rămân fidel mie însumi”

Federer a subliniat că, pe parcursul întregii sale cariere, a încercat „mai presus de orice să rămână fidel lui însuși”.

„Am încercat să-mi arăt dragostea pentru joc. Pentru că pentru mine a contat cu adevărat și am vrut să conteze și pentru voi”, a spus Federer.

„Am vrut să merit atenția voastră, să merit faptul că veniți să ne vedeți, pentru că oamenii nu sunt obligați să vină la meciurile noastre. Vin pentru a fi distrați, inspirați, entuziasmați. Ar putea oricând să aleagă să meargă în altă parte, dar au ales tenisul, ne-au ales pe noi.”

„Acest băiat din Basel vă mulțumește”

Deși nu mai participă la competiții, Federer a spus clar că tenisul va rămâne întotdeauna în centrul lucrurilor care contează cel mai mult pentru el. Sportul i-a oferit totul, motiv pentru care nu își ia rămas-bun.

„Acest băiat din Basel vă mulțumește pentru această onoare incredibilă”, a spus Federer.

„Și vă mulțumesc vouă, tuturor, pentru că ați împărtășit cu mine călătoria care ne-a adus împreună.”