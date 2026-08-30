Mujtaba Khamenei, primul mesaj după luni de absență. Apel la unitate în Iran și în lumea musulmană

Mujtaba Khamenei rupe tăcerea după luni de absență Sursa foto: Agerpres

Liderul suprem al Iranului, Mujtaba Khamenei, a cerut ţărilor musulmane să se unească împotriva Statelor Unite şi a Israelului într-un mesaj scris transmis duminică, la şase luni de la începerea războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

Mujtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, ucis în prima zi a ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului pe 28 februarie, nu a mai fost văzut în public de atunci, iar autorităţile nu au difuzat nicio înregistrare video sau audio cu el.

"Soluţia la problemele Ummah (comunitatea musulmană) constă în unitatea cuvântului, prietenie şi cooperare pe calea binelui", a declarat ayatollahul, conform site-ului său oficial.

"Oricine, în orice poziţie, care face ceva ce provoacă diviziune între musulmani şi creează conflict în cadrul comunităţii musulmane, conştient sau inconştient, voluntar sau neintenţionat, a servit obiectivelor duşmanilor Islamului", a adăugat el.

Apel către liderii din regiune. SUA și Israel, desemnate drept „dușmani”

El a cerut liderilor din regiune să îşi "recunoască adevăratul duşman, să-i înţeleagă planul şi să-l combată", desemnând Statele Unite şi Israelul drept duşmani ai tuturor, nu doar ai Iranului.

Ca răspuns la ofensiva israeliano-americană, Iranul a vizat aliaţii Washingtonului din regiune, în special Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Kuweitul, Qatarul şi Bahrainul.

Relaţiile Teheranului cu capitalele regiunii s-au deteriorat de atunci.

Liderul suprem, care are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte politicile majore ale Iranului, a făcut din nou apel la oficialii iranieni şi la popor să lase deoparte diferenţele şi să se unească în lupta împotriva duşmanilor ţării, Statele Unite şi Israel, subliniind că "sub nicio formă nu ar trebui să apară diviziuni" în rândul poporului iranian.

Vineri, într-o declaraţie scrisă anterioară, el afirmase că "este interzis să se comită orice lucru care dăunează coeziunii sociale".

Mujtaba Khamenei cere renunțarea treptată la dolar

De asemenea, el a cerut renunţarea treptată la dolar de către economia iraniană şi consolidarea producţiei pentru a revigora economia, după luni de blocadă navală americană şi decenii de sancţiuni internaţionale, pe care Statele Unite au anunţat luni că le vor înăspri.