Ucraina a lovit un avion rus care poate transporta rachete. Anunțul lui Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Ucraina a lovit un avion rus Tu-95MS, capabil să transporte rachete, la baza aeriană Engels, în regiunea Saratov, a anunțat, vineri, președintele Volodimir Zelenski.

„Acestea sunt avioane ce realizează lovituri contra Ucrainei”, a scris Zelenski pe platforma X.

El a adăugat că lovitura a fost efectuată de unitatea Alpha a serviciului ucrainean de securitate internă (SBU).

Baza aeriană Engels este situată în regiunea Saratov, la aproximativ 600 de kilometri de linia frontului din Ucraina, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Rusia își continuă ofensiva în Ucraina

Rusia a lansat vineri noi valuri de drone către capitala ucraineană Kiev şi regiunea din jurul acesteia. Cel puţin o persoană a fost ucisă în apropiere de Kiev, a declarat guvernatorul Timur Tkacenko. Acesta a adăugat că 14 depozite, 16 case şi trei blocuri de apartamente au fost avariate.

Autorităţile ucrainene au declarat că forţele ruse au atacat regiunea Kiev de 38 de ori în ultimele 24 de ore, avertizând localnicii să nu se apropie de zonele unde pompierii încearcă să stingă incendiile izbucnite din cauza rachetelor sau dronelor lansate de Rusia.

De asemenea, forţele ruse au atacat un centru comercial din oraşul Harkov, situat în nord-estul Ucrainei, a declarat primarul Ihor Terehov, fiind vorba de al doilea astfel de atac în ultimele 48 de ore.

Autorităţile din Herson, în sudul Ucrainei, i-au îndemnat pe locuitori, joi, să evacueze oraşul din cauza pericolului atacurilor ruseşti care se intensifică şi riscă să lase localitatea fără electricitate şi încălzire pentru o perioadă prelungită.

„Mă adresez încă o dată locuitorilor din Herson, în special familiilor cu copii şi persoanelor în vârstă: dacă aveţi posibilitatea (...) plecaţi, vă rog!”, a declarat pe Telegram guvernatorul regional, Oleksandr Prokudin.

El a raportat o „situaţie de securitate extrem de dificilă” în Herson, oraş care număra aproximativ 280.000 de locuitori înainte de război, unde „inamicul îşi intensifică în fiecare zi atacurile împotriva infrastructurii esenţiale din regiune”. „Noaptea trecută, forţele ruseşti au atacat din nou centrala de termoficare din Herson cu bombe ghidate. (...) Instalaţia a suferit daune foarte grave”, a mai spus, joi, Prokudin.

„Hersonul se poate trezi fără electricitate şi fără încălzire, nu pentru ore sau zile, ci pentru o perioadă îndelungată”, a subliniat el.

Potrivit guvernatorului, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra regiunii, în special cu drone cu reacţie şi bombe aeriene ghidate.

Iar acțiunile de acest tip s-au intensificat în mai multe regiuni din Ucraina, în ultimele luni. Mai mult, ambele state au lansat atacuri ce au vizat frecvent obiective civile, rafinării de petrol şi infrastructuri portuare, atacuri soldate cu un număr tot mai mare de victime.