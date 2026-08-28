După Golful și Lacul Americii, Donald Trump vizează denumirea unui ocean: Poate o vom schimba

Donald Trump, președintele SUA. Sursa Foto: Agerpres

Donlad Trump, președintele SUA, a sugerat că ar putea redenumi Oceanul Atlantic sau Oceanul Pacific în "Oceanul Americii".

Preşedintele SUA, Donald Trump, a insinuat joi că ia în considerare redenumirea fie a Oceanului Atlantic, fie a Oceanului Pacific în "Oceanul Americii", informează EFE.

"Acum ne lipseşte doar un ocean. Poate va trebui să redenumim Atlanticul şi/sau Pacificul. Poate îl vom schimba", a declarat Trump la un eveniment în Biroul Oval, unde a semnat un ordin executiv prin care Lacul Ontario a fost redenumit Lacul America.

Întrebat de reporteri despre noul nume al lacului de la graniţa americano-canadiană, Trump a reamintit că a redenumit şi Golful Mexic în Golful Americii, în urma unui ordin executiv din 20 ianuarie 2025, în aceeaşi zi în care a preluat mandatul.

"L-am schimbat şi acum este numit în mod obişnuit Golful Americii. Aşadar, dacă stai să te gândeşti, avem un golf şi avem un lac", a explicat preşedintele, care nu a ezitat să-şi extindă aspiraţiile la unul dintre cele două oceane care mărginesc Statele Unite.

Ordinele de schimbare a numelui afectează doar înregistrările şi documentele federale americane, fără implicaţii în afara sferei oficiale a Statelor Unite.

Golful Mexicului a devenit Golful Americii

Golful Mexicului, cunoscut în engleză drept Gulf of Mexico, are o istorie bogată legată de denumirea sa. Golful a fost numit după Mexica, termenul în limba nahuatl care desemnează aztecii. Când exploratorii spanioli au cartografiat regiunea, i-au dat denumirea de Golfo de Nueva España („Golful Noii Spanii”), conform lui T.S. Denison în Mexican Linguistics (1913). Mai târziu, era cunoscut colocvial drept „marea spaniolă”, potrivit lui Robert S. Weddle în Spanish Sea (2000). În 1672, iezuiții francezi l-au numit Golphe de Mexique („Golful Mexicului”), o denumire care a supraviețuit în majoritatea limbilor moderne.

Donald Trump a semnat şi un ordin de redenumire a Golfului Mexic. Aceasta este o schimbare cu implicații complexe și controversate, care merită analizată.

Schimbarea denumirilor geografice nu este ceva nou

Beijing (China)

În perioada comunistă, Beijingul a fost redenumit din Beiping („Pacea de Nord”) în Beijing („Capitala de Nord”). Decizia a fost luată la nivel central de Partidul Comunist și implementată rapid în toate domeniile, de la documentele oficiale până la hărți și manuale. Într-un regim totalitar, astfel de schimbări sunt relativ simple, deoarece controlul statului este absolut.

Burma / Myanmar (1989)

În 1989, regimul militar din această țară a decis să schimbe numele din Burma în Myanmar. Această schimbare a fost justificată ca o măsură de a reflecta mai bine diversitatea etnică a țării, dar a fost întâmpinată cu scepticism de comunitatea internațională, fiind văzută ca o decizie unilaterală a unei dictaturi. Cu toate acestea, numele Myanmar a fost adoptat treptat în documentele internaționale.

Turcia / Türkiye

Recent, sub conducerea lui Recep Tayyip Erdoğan, Turcia a cerut să fie numită oficial Türkiye în limba engleză, pentru a evita confuzia cu cuvântul turkey („curcan”) și pentru a sublinia identitatea culturală a țării. În România, numele de Turcia nu avea o conotație negativă, motiv pentru care impactul schimbării a fost minim.

Afectează denumirea de "Golful Americii"?

Golful Mexicului se învecinează cu două state majore: Mexic și Statele Unite. Țările din America de Sud ar putea interpreta această schimbare ca un gest imperialist.

De asemenea, există regiuni geografice cu denumiri diferite în funcție de țară. De exemplu, Marea Japoniei este numită Marea de Est în Coreea de Sud. În astfel de cazuri, aliații și partenerii comerciali pot adopta fie un nume, fie altul, sau chiar un nume neutru.

Ministerele de externe ar trebui să decidă ce denumire să folosească în documentele oficiale, iar adoptarea unui nou nume ar putea dura ani.

Ar putea fi schimbări și privind planurile de zbor. Hărțile aeronautice și maritime utilizate de piloți și navigatori ar trebui actualizate. Acest proces ar necesita coordonare între organizațiile internaționale, cum ar fi ICAO și IMO.

În perioada comunistă, Beijingul a fost redenumit din Beiping în Beijing. Deși schimbarea a fost de natură politică și administrativă, aceasta a implicat modificări importante în documentele oficiale, inclusiv în hărțile de navigație și în planurile de zbor care treceau peste capitala Chinei. În acea perioadă, guvernul a implementat rapid schimbarea la nivel național, inclusiv în documentele de aviație. Toate planurile de zbor internaționale și hărțile aeronautice care treceau prin spațiul aerian al Chinei au fost actualizate pentru a reflecta noul nume.

După ce regimul militar din Myanmar a schimbat numele țării din Burma în Myanmar în 1989, această modificare a fost reflectată în documentele internaționale, inclusiv în hărțile de navigație și aviație. Deși unele țări și organizații internaționale nu au adoptat imediat noul nume, pe măsură ce timpul a trecut, hărțile și documentele oficiale au fost actualizate pentru a reflecta schimbarea.

În ceea ce privește hărțile meteorologice, denumirile utilizate pentru prognozele meteo, inclusiv cele legate de uragane, ar trebui schimbate

Lacul Ontario devine "Lacul America"

Dacă la începutul mandatului republicanului Mexicul era vizat, acum este rândul Canadei, cu care Trump se află într-un război comercial.

"Schimbarea în 'Lacul America' este ceva la care mă gândesc de mult timp", a afirmat preşedintele american, care a lansat încă de marţi ameninţarea cu privire la Lacul Ontario, prin intermediul reţelelor de socializare.

Noul nume dat de Trump vine pe fondul escaladării disputelor tarifare cu Canada.

Premierul canadian Mark Carney a subliniat joi că Lacul Ontario se numeşte aşa "astăzi şi pentru totdeauna", conform Agerpres.

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