Parcul Prieteniei Româno-Americane prinde contur în Sectorul 4: Peste 1.000 de arbori și zone tematice inspirate de SUA

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și Paolo Zampolli, Trimisul Special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale

Extinderea Parcului Tudor Arghezi cu încă aproape patru hectare va transforma sudul Capitalei într-un spațiu verde de înaltă calitate pentru zecile de mii de oameni mutați aici în ultimii ani și va aduce, în același timp, în București un nou simbol al relației dintre România și Statele Unite ale Americii: Parcul Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și Paolo Zampolli, Trimisul Special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale, au efectuat astăzi, 27 august a.c., o vizită de lucru pe șantierul extinderii Parcului Tudor Arghezi, unde au analizat stadiul lucrărilor și conceptul viitorului parc.

Noul spațiu va completa Parcul Tudor Arghezi, inaugurat în anul 2023, și va adăuga actualei amenajări aproximativ 40.000 de metri pătrați. Trei sferturi din această suprafață vor fi destinate exclusiv spațiilor verzi, urmând să fie plantați peste 1.000 de arbori, arbuști și flori. Totodată, proiectul prevede peste 6.000 de metri pătrați de locuri de joacă, alei pietonale și infrastructura necesară iluminatului public.

Dincolo de componenta de regenerare urbană, noul parc va avea o identitate aparte, inspirată de repere reprezentative ale Statelor Unite ale Americii. Conceptul include zone tematice dedicate explorării spațiului și NASA, cinematografiei, tehnologiei și spiritului de inovație, astfel încât spațiul să aibă și o componentă educativă, adresată în special copiilor și tinerilor.

„Nu vorbim doar despre extinderea unui parc. Vorbim despre un proiect care va avea o puternică valoare simbolică și care va spune, într-un limbaj simplu și accesibil tuturor, că România prețuiește prietenia cu Statele Unite ale Americii. Îmi doresc ca acest proiect să fie un simbol concret, vizibil și durabil al unei relații pe care avem datoria să o consolidăm și să o transmitem mai departe generațiilor care vin”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Edilul a subliniat faptul că Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americiia devenit unul dintre pilonii politicii externe și de securitate a României, însă relația dintre cele două state depășește componenta de securitate și apărare și se reflectă în investiții, educație, tehnologie și, mai ales, în legăturile dintre oameni.

„Prietenia adevărată nu rămâne doar la nivelul declarațiilor. Se vede în proiecte, în colaborare, în încredere și în lucrurile pe care reușim să le construim împreună. Ceea ce construim aici este, înainte de toate, un parc pentru oameni, un loc în care copiii să se joace și să învețe, iar familiile să petreacă timp împreună. Dar este, în același timp, și un mesaj simplu: România și Statele Unite ale Americii sunt prieteni, parteneri și aliați”, a mai spus Daniel Băluță.

La rândul său, Paolo Zampolli a arătat că proiectul reprezintă un gest important pentru consolidarea relației dintre cele două țări. Trimisul Special al Președintelui Statelor Unite ale Americii a subliniat importanța României pentru SUA și a vorbit despre dimensiunea strategică a relației dintre cele două state, dar și despre apropierea dintre comunități și instituții.

„Acest proiect consolidează prietenia dintre România și Statele Unite. România este foarte importantă pentru noi. Sunteți unul dintre prietenii noștri din Europa și ne sprijiniți în toate privințele”, a declarat Paolo Zampolli.

Acesta a apreciat în mod special și activitatea ambasadorului Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, despre care a spus că are un rol important în apropierea celor două țări și în consolidarea cooperării bilaterale.

„Doresc să-i mulțumesc și ambasadorului Nirenberg, noul nostru ambasador, care a sosit recent și face o treabă excelentă pentru apropierea țărilor noastre, colaborând foarte bine cu dumneavoastră”, a mai spus Paolo Zampolli.

Oficialul american a vorbit și despre originea proiectului, subliniind faptul că ideea dezvoltării unui astfel de spațiu dedicat prieteniei româno-americane a pornit de la primarul Sectorului 4 și a fost ulterior privită cu interes și în alte administrații.

„Domnul primar a fost primul. El a venit cu această idee extraordinară. Nu știm încă ce vom face în acest oraș sau în alte orașe, dar prietenul meu, domnul primar, este primul care a reușit să transforme ideea în realitate. Când am arătat la Casa Albă lucrurile frumoase pe care domnul primar le-a reunit în acest proiect, impresia a fost extraordinară. Oamenilor nu le venea să creadă cât de bine au fost alese toate acele simboluri pentru care oamenii iubesc și vizitează America”, a mai declarat Paolo Zampolli.

Proiectul are o puternică valoare simbolică, proiectul fiind conceput ca un gest de reafirmare a prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii, precum și a deschiderii către dialog, cooperare și consolidarea relațiilor transatlantice. Momentul are o semnificație suplimentară, în condițiile în care, anul acesta, Statele Unite ale Americii marchează 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență.