Rusia declară persona non grata un angajat al Ambasadei României la Moscova/ UPDATE: Reacția MAE

Serghei Lavrov, ministrul de Externe rus. Foto: Agerpres

Rusia a declarat persona non grata, ca măsură de răspuns, un angajat al Ambasadei României la Moscova, potrivit unui comunicat al Ministerului rus de Externe, emis joi, 27 august.

UPDATE: Reacția Ministerului Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat astăzi, 27 august, că Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a comunicat decizia de a declara drept persona non grata un membru al personalului Ambasadei României la Moscova.

Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române, la 27 iulie, privind declararea ca inacceptabil a unui membru al Ambasadei Federației Ruse la București.

„Reamintim că decizia respectivă a autorităților române a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național”, se arată în comunicatul transmis, joi, de MAE.

Știre inițială

Ministerul rus de Externe susține că măsura este un răspuns la decizia anterioară a României de a declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei la București.

„La 27 august, însărcinata cu afaceri a României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocată la Departamentul de Protocol de Stat al Ministerului rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă prin care un angajat al Ambasadei României la Moscova este declarat persona non grata”, se arată în comunicat.

MAE rus, replică la expulzarea diplomatului rus din iulie

Ministerul rus de Externe a subliniat că „această măsură reprezintă un răspuns la decizia nejustificată anterior a părții române de a declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei la București”.

Amintim că Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că România expulzează un diplomat rus, după ce Forțele Aeriene Române au doborât, în luna iulie, în decurs de trei zile, trei drone rusești care au pătruns în spațiul aerian național.

Adjunctul directorului Departamentului de Informare și Presă al Ministerului rus de Externe, Aleksei Fadeev, declarase că Rusia nu va copia ceea ce a numit un „gest teatral” și nu își va retrage ambasadorul de la București ca răspuns la măsura României, dar că va oferi un răspuns adecvat la expulzarea diplomatului rus.

Decizia de a expulza un diplomat român vine la o zi după ce MAE rus a anunțat că o va convoca pe însărcinata cu afaceri a României la Moscova, fără să precizeze motivul. La scurt timp, Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat convocarea și a transmis că presupune că aceasta este legată de măsurile diplomatice adoptate de România în urma incidentelor cu drone.

„Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă”, transmitea, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe.

Multiple incidente cu drone în România

Amintim că pe 29 mai, consulul general al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata, după prăbușirea unei drone rusești peste un bloc din Galați, în urma căreia două persoane au fost rănite.

Apoi, pe 27 iulie, un alt membru al misiunii diplomatice ruse de la București a fost declarat persona non grata, după ce România a doborât cele trei drone care au pătruns în spațiul aerian românesc.

Doar în ultimele 48 de ore, locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit mai multe mesaje RO-Alert, după ce radarele MApN au detectat succesiv ținte și grupuri de drone în apropierea frontierei cu Ucraina. Miercuri, 26 august, o țintă aeriană a fost detectată la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, în Ucraina, iar un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT a fost ridicat pentru monitorizare. Alerta a încetat la ora 14:44, fără ca MApN să raporteze o pătrundere în spațiul aerian românesc.

Astăzi, 27 august, situația s-a repetat: la ora 06:54, populația din nordul și estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert, după ce sistemul radar al MApN a detectat o țintă aeriană la aproximativ trei kilometri nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Apoi, la ora 10:08, MApN a detectat un grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ trei kilometri de Vâlcove și în apropierea frontierei României. La ora 10:18, populația din nordul județului Tulcea a fost din nou avertizată prin RO-Alert, iar pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 spaniole și, ulterior, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române.