Cine e fostul consul al Rusiei la Constanța, Andrey Kosilin, care a fost declarat persona non-grata / foto în articol

Andrey Kosilin a fost numit consul general al Federației Ruse la Constanța pe data de 22 ianuarie 2023, potrivit listei oficiale a corpului diplomatic acreditat în România publicate de Ministerul Afacerilor Externe. El a preluat conducerea consulatului de la Tatiana Mihailovna Grushko.

Parcurs diplomatic început în 1991

Andrey Kosilin este diplomat de carieră în Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, activ din 1991, anul în care a absolvit Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova, una dintre cele mai importante instituții de formare pentru diplomația rusă.

Potrivit datelor publice din mediul diplomatic, el vorbește română, engleză și franceză.

Funcții în MAE rus și experiență în România

De-a lungul carierei, Kosilin a ocupat funcții în aparatul central al Ministerului de Externe al Rusiei, dar și în structuri diplomatice externe, inclusiv în cadrul Ambasadei Rusiei în România.

În martie 2012 a primit rangul diplomatic de consilier clasa I. Pe înțelesul tuturor, este vorba de un grad care arată experiență avansată în ierarhia diplomatică rusă.

Din 2015, el a activat ca senior adviser în cadrul Departamentului European al IV-lea din MAE rus, structură implicată în relațiile Federației Ruse cu statele europene.

Numirea la Constanța și controverse administrative

Presa locală din Constanța a relatat în 2023 că Andrey Kosilin a preluat conducerea Consulatului General al Federației Ruse la Constanța în luna februarie, deși procedurile de acreditare nu au fost reflectate imediat în toate listele oficiale ale MAE român.

Situația a generat multe întrebări printre oamenii din Constanța și nu numai, după ce numele său nu a apărut imediat în actualizările periodice ale corpului diplomatic acreditat în România, deși instituțiile au confirmat după aceea acreditarea sa.

Ministerul Afacerilor Externe a explicat că lista corpului diplomatic se actualizează periodic, în funcție de notificările transmise de misiunile străine și de finalizarea procedurilor administrative de acreditare.

Declarația persona non grata și închiderea consulatului

Decizia de a-l declara persona non grata pe consulul rus la Constanța și de a închide consulatul este văzută ca o schimbare majoră în relațiile diplomatice bilaterale.

Măsura ar implica retragerea recunoașterii diplomatice pe teritoriul României și l-ar obliga pe oficialul vizat să părăsească țara, conform practicilor internaționale din domeniul relațiilor externe.

Rolul consulatului de la Constanța în relațiile regionale

Consulatul General al Federației Ruse la Constanța a reprezentat una dintre principalele misiuni diplomatice ruse din România, cu rol în gestionarea relațiilor consulare și a contactelor regionale, inclusiv în zona Mării Negre.

Închiderea Consulatului General al Federației Ruse la Constanța reduce prezența diplomatică rusă în sud-estul României.