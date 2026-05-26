Ieșire din PSD pe legea salarizării. Bogdan Chirieac, lui Marius Budăi, în direct: Domnule ministru, dar nu vă mai văicăriți

În timp ce Guvernul vorbește despre „echilibrarea” sistemului bugetar și eliminarea privilegiilor din salarizare, primele efecte politice ale noii legi provoacă deja controverse. Deși autoritățile susțin că salariile nu vor scădea, realitatea este mai complicată: pentru mulți angajați din sistemul public, veniturile totale ar putea fi mai mici odată cu plafonarea sau eliminarea sporurilor, tichetelor și altor beneficii. În schimb, în cazul demnitarilor și al funcțiilor politice, noua grilă salarială aduce creșteri ale salariilor de bază.

Guvernul insistă că nu este vorba despre o „mărire” pentru politicieni, ci despre o aliniere a coeficienților și o reformă impusă prin PNRR. Totuși, din punct de vedere politic, imaginea rămâne dificil de explicat într-un moment în care statul cere austeritate, reducerea cheltuielilor și „solidaritate” din partea bugetarilor de rând.

În cadrul unei emisiuni difuzate la România TV, Marius Budăi și Bogdan Chirieac au discutat despre controversa generată de noua lege a salarizării, în special despre creșterile prevăzute pentru demnitari și impactul reformei asupra veniturilor bugetarilor de rând.

"De ce vreți, domne, să-i plătiți cu 2 lei?"

Marius Budăi: „Din ultimele discuții cu Comisia Europeană, ministrul Manole a solicitat Comisiei o modificare graduală a salariilor tuturor demnitarilor din România la noua grilă de salarizare. Adică să nu se facă o aliniere de la 1 ianuarie 2027, așa cum solicitase Comisia inițial, să nu mai avem, pe modelul Legii 153, o aplicare graduală de 4 ani, 3 ani, 5 ani, cât se stabilește în lege, tocmai pentru a evita o reacție socială negativă asupra acestei reforme care este, știm cu toții, esențială pentru România. Înțeleg că se așteaptă răspunsul de la Comisia Europeană, astfel încât intrarea în vigoare a acestei alinieri a salariilor să fie totuși graduală și nu pusă cu totul de la 1 ianuarie 2027. Nu vreau să fac apel la istorie și la 'greaua moștenire', dar trebuie să spun asta până la urmă. Când am spus că în PNRR s-au scris prostii, iată că așa a fost. Salariile, când am vorbit de medici, și știți că erau sporuri pentru cărți, pentru ATI, pentru Unitățile de Primiri Urgențe, erau mult mai mari. Era un spor de 30%. În principiu, din ceea ce am citit, așa cum era trecut în lege, va fi greu de explicat. Legea salarizării demnitarilor nu a mai fost modificată din 2018 și, d-asta, prin această aliniere cu coeficientul, va crește. Oricum ar fi, și acesta este adevărul. Când spui că dai demnitarului un plus la salariu, chiar dacă e bun, nu va fi în regulă.”

Bogdan Chirieac: „Domnule ministru, dar nu vă mai văicăriți, iertați-mă de termen, că n-am găsit altul. Domne, demnitarii sunt aleși, majoritatea, da? Parlamentarii sunt aleși, primarii sunt aleși și sunt trimiși acolo, pe funcții, de poporul muncitor. De ce vreți, domne, să-i plătiți cu 2 lei? La magistrați ați mărit salariile, pensiile speciale și nu știu ce, ca să fie imuni la corupție. În cazul demnitarilor aleși, de ce nu se întâmplă, domne, același principiu? Câți să dai unui demnitar pe lună? 2000 de euro pe lună? 500 de euro pe lună? 2 lei pe lună și să-l pui să lucreze de dimineața până seara și să aibă și rezultate. Hai, domne, să ne revenim în fire dacă vrem capitalismul liberal și alte chestiuni de genul acesta. Un demnitar trebuie foarte bine plătit, dar să aibă rezultate. Aici deja e o altă discuție care și cât merită. Dacă nu are rezultate, atunci să-l dăm afară sau să-l luăm noi în presă aici și să vedem ce facem cu el. Păi, un ministru are pe mână nu știu câte miliarde de euro în buget, dacă vorbim de Dezvoltare, de Transporturi, de Fonduri Europene. Lui Pâslaru, de la MIPE, care a avut până acum nu știu câte miliarde de euro, bani europeni pe care îi primim pe gratis, cât vreți, domne, să-i dați salariu? Vreți să meargă rupt în fund la Bruxelles, cu costumul, să râdă ăia de noi așa? Nu e cazul să mai râdă. România nu mai este cea mai săracă țară din Europa. Nu mai este! E undeva pe acolo, la mijloc. Da, ai dat la demnitari. Da, trebuie să le dai mai mulți bani doctorilor și profesorilor, pentru că sunt cele mai defavorizate categorii sociale acum în România. În instituțiile de forță s-a mai rezolvat. Problema e că nu sunt bani. Demnitarii, câți sunt ei în România, că nu sunt așa mulți, cu tot cu primarii din localități, deși localitățile alea ar trebui comasate, e adevărat, cât să le dăm salariu? Cât să-i dăm salariul unui parlamentar sau unui primar?”

