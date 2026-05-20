Politica

Data publicării: 20 Mai 2026

Demisie din grupul parlamentar al PSD. Deputatul care trece la PNL
Autor: Doinița Manic

imagine cu un politician Foto Agerpres
Un deputat și-a dat demisia din grupul parlamentar al PSD și trece la PNL.

Deputatul Iosif-Florin Jianu a anunţat, miercuri, că îşi dă demisia din grupul parlamentar al PSD şi îşi continuă activitatea alături de PNL.

"Astăzi am decis afilierea mea la Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților. Este o decizie asumată, într-un context politic în care consider că România are nevoie de stabilitate, seriozitate și de o voce clară în favoarea parcursului european și euroatlantic al țării noastre.

Cred într-o Românie modernă, respectată în Uniunea Europeană, capabilă să își apere interesele naționale prin dialog, investiții, dezvoltare și parteneriate solide cu aliații noștri occidentali.

Iosif-Florin Jianu nu a fost și membru al PSD

Precizez faptul că nu am fost membru al PSD, ci deputat afiliat acelui grup parlamentar, iar colaborarea avută până acum a fost una instituțională, bazată pe proiecte și pe responsabilitatea față de cetățeni.

Voi continua să susțin proiectele importante pentru oameni, cu aceeași seriozitate și consecvență, convins că România are nevoie de mai puțină tensiune și mai multă construcție", a scris Iosif-Florin Jianu pe pagina sa de Facebook.

Iosif-Florin Jianu este deputat de Galaţi şi a fost ales pe listele electorale ale S.O.S. România, iar din iunie 2025 s-a afiliat grupului PSD.

Comentarii (3)

DODI   •   20 Mai 2026   •   14:49

O fi auzind ceva clinchet de cătușe... sau l-o fi înțepat de la ANAF niscaiva... ”căpușe”.

Ion   •   20 Mai 2026   •   14:27

Mare caracter!

ada pandele   •   20 Mai 2026   •   14:21

traseist, nu gluma...oare dupa sos, psd si pnl unde o sa se duca?...evidement, la userei

