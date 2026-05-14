Biroul permanent al Senatului a decis ca Senatul să atace la CCR OUG privind programul SAFE, susține Daniel Zamfir
Data publicării: 14 Mai 2026

Biroul permanent al Senatului a decis ca Senatul să atace la CCR OUG privind programul SAFE, susține Daniel Zamfir
Autor: Tiberiu Vasile

Curtea Constituțională a României (CCR Curtea Constituțională a României (CCR). Foto: Agerpres
Biroul permanent al Senatului a decis sesizarea CCR în cazul OUG privind programul SAFE, a anunțat senatorul PSD Daniel Zamfir, care susține că actul normativ adoptat de Guvernul Bolojan este neconstituțional.

Senatul va sesiza Curtea Constituţională pe ordonanţa de urgenţă privind programul SAFE, pentru că aşa a decis Biroul permanent, a transmis joi social-democratul Daniel Zamfir.

Liderul senatorilor PSD a fost întrebat care este poziţia partidului în legătură cu faptul că preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, refuză să sesizeze CCR cu privire la ordonanţa de urgenţă privind programul SAFE în care au fost introduse articole noi după ce Guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură.

"Acea ordonanţă de urgenţă, din punctul nostru de vedere, e neconstituţională"

"Se va face această acţiune pentru că Biroul permanent al Senatului a decis în majoritate ca Senatul să sesizeze Curtea Constituţională pentru un conflict constituţional între Guvern şi Parlament. Dar, dincolo de asta, rămâne acea ordonanţă de urgenţă, din punctul nostru de vedere, neconstituţională şi nu numai, ci şi o ordonanţă dată pe picior, ştiţi bine, acea ordonanţă intrată în vigoare, practic, după ce acest Guvern a fost demis. Iniţial, ordonanţa care a fost aprobată legal în Guvern conţinea doar două puncte, cele privitoare la SAFE. De ce prim-ministrul Bolojan şi membrii Cabinetului au decis să o vulnerabilizeze practic adăugând încă 12 puncte, printre altele, facilităţi cu privire la anumite industrii, asta, iarăşi, din punctul meu de vedere, intră în sfera penală", a explicat Zamfir, într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

Reacția președintelui Senatului, Mircea Abrudean

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marţi, că nu vede niciun element de neconstituţionalitate în cazul ordonanţei de urgenţă privind programul SAFE.

Abrudean a precizat că punctul de vedere al Comisiei juridice şi de constituţionalitate din Senat indică existenţa unor posibile elemente de neconstituţionalitate, însă el a solicitat şi o analiză din partea direcţiilor de specialitate ale instituţiei.

"Atacul la CCR nici nu cred că poate fi comentat, din punctul meu de vedere. E decizia Avocatului Poporului să facă acest lucru. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt clare. Am avut inclusiv un punct de vedere al Comisiei de constituţionalitate din Senat, care constată, din punctul de vedere al acestei comisii, că există elemente de neconstituţionalitate. Am explicat asta şi din poziţia de fost secretar general al Guvernului că nu văd niciun astfel de element. Sigur că am cerut un punct de vedere al direcţiilor de specialitate şi vom avea o poziţie aici. Procedura a fost respectată, există avizul Ministerului Justiţiei, care este un aviz pe constituţionalitate", a explicat Abrudean.

El a adăugat că poziţia Comisiei de constituţionalitate urmează să fie discutată în Biroul permanent al Senatului.

Referitor la posibilitatea sesizării Curţii Constituţionale, Mircea Abrudean a afirmat că, din punctul său de vedere, nu există motive pentru o astfel de acţiune.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la Curtea Constituţională Ordonanţa de urgenţă 38/2026 adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, act normativ care vizează inclusiv Programul SAFE de înzestrare a armatei, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Comisiile de specialitate din Parlament analizează solicitările MAI și SRI privind programul SAFE
 

