Mircea Badea, observație care a aprins discuția în platoul DC News! „Așa au pățit și Geoană, și Crin Antonescu!"
EXCLUSIV Mircea Badea, observație care a aprins discuția în platoul DC News! „Așa au pățit și Geoană, și Crin Antonescu!"
Autor: Anca Murgoci

Răzvan Dumitrescu - Mircea Badea - Anca Murgoci Răzvan Dumitrescu - Mircea Badea - Anca Murgoci

Mircea Badea a ridicat o problemă interesantă pe care am discutat-o azi la DC News, cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Suntem pro-europeni? Suntem pro-occidentali? Avem partide pro-europene? Avem partide pro-occidentale? Ce înseamnă acești termeni din moment ce România este în Uniunea Europeană? Ce înseamnă acești termeni din moment ce suntem în NATO?

Răspunsul ni l-a dat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Îl auzim în fiecare seară pe Mircea Badea spunând pe bună dreptate: De ce spunem „partide pro-europene” și „pro-occidentale”, din moment ce suntem în Europa? Cum adică să fii pro-european, pro-occidental? E o întreabre bună, dar toată lumea se exprimă așa. Adică greșit. Nu e evident că suntem pro toate acestea dacă suntem în UE și în NATO?! Mircea Badea are dreptate”, l-a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News, pe Răzvan Dumitrescu.

„În România, în industria asta de PR, eticheta funcționează foarte bine. Prima etichetă care s-a lipit și n-a mai putut fi dezlipită, pusă vreodată de cineva, a fost cea pusă lui Mircea Geoană de Ion Iliescu: „prostănac”.

Evident că Mircea Geoană nu e un prostănac, dar eticheta a rămas lipită în felul ăsta. Mai am un exemplu de etichetă care nu are nicio legătură cu realitatea, pentru că a venit ca urmare a unei așa-zise investigații, făcută de un jurnalist care nici măcar n-a fost acolo când a scris-o. A scris-o dintr-un birt.

„Căcărău”, eticheta pusă lui Crin Antonescu. Nicio legătură cu articolul despre care se spune că cineva i-ar fi povestit că așa i se spunea domnului Antonescu. O mizerie. Astea rămân, chiar dacă nu sunt adevărate”, a spus jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„În 2026 nu mai pot fi păcăliți românii”, a zis Anca Murgoci la DC News.

„Eu am senzația că tensiunile sunt mult prea mari în momentul ăsta în societate și, în general, nu mai există cale de mijloc. Pentru că au fost făcute și greșelile astea: să lase într-o parte așa și în cealaltă parte altfel. Nu mai există cale de mijloc și, în general, oamenii sunt dispuși să creadă mai degrabă ceea ce își doresc să audă, cu precădere. Pentru că se răcoresc în felul ăsta. Și atunci PR-ul înțelege foarte bine și livrează în direcția respectivă”, a zis jurnalistul Răzvan Dumitrescu la DC News, în cadrul emisiunii sale - „Ce se întâmplă”.

