Ministrul Economiei şi vicepremierul Oana Gheorghiu, acuzaţi de trafic de influenţă. Se cere demisia sau demiterea lor

Este scandal la Guvern. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului cere premierului să îi demită pe ministrul Economiei, Irineu Darău, şi pe vicepremierul Oana Gheorghiu, dacă cei doi nu îşi dau demisia.

Conform sindicaliştilor, cei doi s-ar fi folosit de autoritatea funcţiilor pe care le ocupă pentru a facilita "culoare instituţionale" pentru un operator privat.

"Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită public demisia de onoare sau, în lipsa acesteia, demiterea imediată a vicepremierului Oana-Clara Gheorghiu şi a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public privind întâlniri, corespondenţe şi demersuri instituţionale legate de grupul german Schwarz/Schwarz Digits, în raport cu instituţii ale statului român, inclusiv ADR şi STS.

Explicaţiile potrivit cărora demersul ar fi fost unul "exploratoriu" nu sunt suficiente. În administraţia publică, aparenţa contează. Funcţia de viceprim-ministru şi cea de ministru nu pot fi folosite pentru a deschide uşi instituţionale unor operatori economici privaţi, indiferent cât de mare, respectabilă sau strategică este compania respectivă. Guvernul României nu este agenţie de business development. Palatul Victoria nu este showroom, iar vicepremierii şi miniştrii nu sunt agenţi comerciali pentru companii private", a transmis SAALG printr-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Ce li se cere celor doi, înainte de a pleca din funcţie

"Înainte de a demisiona sau a fi demişi, solicităm public celor doi să facă dovada că au declarat, în RUTI, toate întâlnirile, discuţiile şi contactele instituţionale avute cu reprezentanţii grupului Schwarz sau cu entităţi interesate de decizii publice în materia digitalizării, cloud, infrastructurii digitale, securităţii cibernetice ori achiziţiilor publice? Dacă da, solicităm indicarea publică a înregistrărilor RUTI, cu data, participanţii, scopul întâlnirilor, temele discutate şi concluziile aferente. Dacă nu, de ce nu au fost declarate?

RUTI nu este un mecanism facultativ, lăsat la aprecierea demnitarului, ci o obligaţie legală de transparenţă. Prin Legea nr. 49/2025, în Codul administrativ au fost introduse norme de etică şi conduită pentru membrii Guvernului şi pentru demnitarii administraţiei centrale, tocmai pentru consolidarea integrităţii şi transparentizarea relaţiei cu persoane sau entităţi care pot urmări influenţarea deciziei publice. În acest sens, art. 47^11 din Codul administrativ obligă membrii Guvernului să se înregistreze în RUTI şi să publice întâlnirile oficiale cu persoane terţe, de regulă cu cel puţin două zile înainte, iar întâlnirile neplanificate în termen de două zile de la desfăşurare, cu indicarea participanţilor, datei, locului, scopului, temelor discutate şi concluziilor.

Aşadar, problema nu este doar juridică, ci şi morală. Membrii Guvernului nu au doar obligaţia formală de a nu încălca legea, ci şi obligaţia politică şi morală de a evita orice aparenţă de favorizare, intermediere, presiune sau acces preferenţial. Codul de conduită al membrilor Guvernului, Jalonul 432 din PNRR, a fost introdus pentru a evita exact asemenea situaţii, adică întâlniri, contacte cu entităţi private interesate de decizii publice şi folosirea autorităţii funcţiei pentru deschiderea unor culoare instituţionale.

Dacă tocmai cei care vorbesc despre digitalizare, transparenţă, reformă şi integritate nu publică integral interacţiunile relevante cu actorii privaţi interesaţi de decizii publice, atunci RUTI devine doar încă un jalon bifat pentru Bruxelles şi ignorat la Bucureşti.

O circumstanţă suplimentară, care trebuie lămurită public, priveşte chiar conducerea actuală a ADR. Aurel-Cătălin Giulescu, actualul preşedinte al Autorităţii pentru Digitalizarea României, a fost anterior consilier de stat în aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu, funcţie din care a fost eliberat odată cu numirea sa la conducerea ADR. Presa a relatat, de asemenea, că propunerea pentru schimbarea fostei conduceri ADR şi numirea noii conduceri a fost asumată de ministrul Irineu Darău împreună cu vicepremierul Oana-Clara Gheorghiu.

Când un om din aparatul vicepremierului ajunge, după întâlniri cu un grup privat interesat de digitalizarea statului, la conducerea instituţiei care gestionează digitalizarea României, Guvernul nu mai poate cere publicului să creadă în simple coincidenţe administrative.", se mai arată în comunicat.

Aducere aminte de "şpaga de supravieţuire"

"După episodul în care opinia publică a fost pusă în faţa încercării de normalizare a aşa-numitei "şpăgi de supravieţuire", Guvernul României pare să intre într-o nouă zonă de compromis moral: întâlniri cu firme private, e-mailuri instituţionale în favoarea unor interese private şi suspiciunea că Palatul Victoria devine un piaţă de desfacere.

SAALG atrage atenţia că acest episod nu poate fi separat de suspiciunile şi controversele mai largi privind marile programe publice, inclusiv SAFE. România are alocate peste 16,6 miliarde euro prin Instrumentul "Acţiunea pentru securitatea Europei", iar accesarea este coordonată de Guvernul României prin Cancelaria Prim-ministrului. În acelaşi timp, presa a relatat că şase dintre cele 15 contracte din SAFE ar merge către gigantul german Rheinmetall.

Nu susţinem că orice contract cu o companie germană este nelegitim. Nu acesta este sensul solicitării noastre. Totuşi, atunci când, în acelaşi timp, apar informaţii despre contacte guvernamentale cu grupuri germane private, e-mailuri transmise către instituţii româneşti, întâlniri insuficient explicate şi programe de miliarde în care o parte semnificativă a banilor pare să se ducă spre aceeaşi zonă economică, Guvernul are obligaţia de a răspunde cu celeritate: totul este pentru România sau totul este pentru acea zonă de interese?

România are nevoie de investiţii, tehnologie, parteneriate şi securitate, dar România nu are nevoie de un Guvern care funcţionează pe bază de întâlniri secrete, e-mailuri de tatonare şi culoare preferenţiale pentru companii private. România nu trebuie să devină piaţă de desfacere pentru decizii luate netransparent şi nu trebuie să se împrumute pe decenii pentru ca beneficiul real să plece în afara ţării, în timp ce cetăţenilor li se serveşte discursul austerităţii, al sacrificiului şi al responsabilităţii bugetare.

Guvernul nu este talcioc, nu este vitrină ori salon de networking pentru companii private. Guvernul este instituţia care trebuie să apere interesul public, banul public, neutralitatea administraţiei şi egalitatea de tratament între operatorii economici", mai transmit sindicaliştii.

6 cerinţe publice

"SAALG solicită public:

1. demisia de onoare a vicepremierului Oana-Clara Gheorghiu şi a ministrului Ambrozie-Irineu Darău;

2. în lipsa demisiei, demiterea acestora de către prim-ministrul interimar, pentru protejarea credibilităţii Guvernului;

3. publicarea tuturor e-mailurilor, notelor, agendelor, minutelor, listelor de participanţi şi documentelor privind întâlnirile sau corespondenţa instituţională cu reprezentanţii grupului Schwarz/Schwarz Digits;

4. comunicarea publică a tuturor înregistrărilor RUTI aferente acestor întâlniri, cu indicarea datei publicării, participanţilor, scopului întâlnirii, temelor discutate şi concluziilor;

5. verificarea de către Corpul de Control al Prim-ministrului a modului în care cei doi demnitari au utilizat autoritatea funcţiei publice în raport cu interese private;

6. publicarea tuturor întâlnirilor avute de vicepremierul Oana-Clara Gheorghiu şi ministrul Irineu Darău cu entităţi private interesate de digitalizare, cloud, infrastructură critică, securitate cibernetică, achiziţii publice, SAFE sau programe strategice", mai arată comunicatul.

Preşedintele SAALG îi cere premierului Bolojan să ia măsuri.

"Domnule prim-ministru interimar, dacă acest episod rămâne fără consecinţe, mesajul transmis administraţiei şi cetăţenilor este unul devastator: angajaţilor li se cer sacrificii, dar demnitarilor li se tolerează orice; lucrătorilor li se cer integritate şi transparenţă, dar membrilor Guvernului li se permite să transforme instituţiile statului în teren de prospectare pentru companii private; cetăţenilor li se vorbeşte despre reformă, în timp ce la vârful Guvernului se practică politica uşilor deschise pentru interese preferenţiale, private. Menţinerea în funcţie a celor doi demnitari, în lipsa unei clarificări complete, a publicării tuturor interacţiunilor şi a asumării politice, reprezintă o sfidare publică", a transmis Noni-Emil Iordache, preşedintele SAALG