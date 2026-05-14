Intervenție de urgență în Chitila: Doi copii, în pericol de înec. Update: Prima victimă, transportată la spital. A doua este resuscitată

Update:

Potrivit ISU, cea de-a doua victimă a răspuns manevrelor de resuscitare și va fi transportată la spital.

„În momentul de față, cea de-a doua victimă prezintă semne vitale. Aceasta va fi transportată la spital”, a transmis ISU.

Update:

„Prima victimă va fi transportată la spital cu elicopterul SMURD.

Echipajele de scafandri au extras cea de-a doua victimă, inconștientă. În momentul de față se fac manevre de resuscitare”, a transmis ISU.

Știre inițială

Unul dintre copii a fost scos la mal și primește îngrijiri medicale, în timp ce scafandrii continuă căutările pentru a-l găsi pe celălalt minor.

„În urmă cu scurt timp am fost solicitați să intervenim pentru salvarea a două persoane minore în pericol de înec pe strada Rozelor, localitatea Chitila, Ilfov.

La sosirea primelor echipaje de intervenție, prima persoană era deja extrasă la mal conștientă. Aceasta este în grija echipajelor medicale.

În momentul de față, echipajele de scafandri desfășoară activități pentru căutarea celei de-a doua persoane.

Intervenim cu echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile (tractate de autospeciale de stingere), un elicopter SMURD și două echipaje de prim ajutor”, a transmis ISU.

