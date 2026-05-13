Dezastru în Turcia. Inundațiile au acoperit orașe întregi de la Marea Neagră, 12 persoane, la spital / VIDEO

Potrivit presei de stat din Turcia, viiturile au inundat case, magazine și drumuri, iar mai multe pâraie au ieșit din matcă în urma cantităților mari de apă.

Zeci de intervenții și persoane rănite după revărsarea apelor

Conform agenției de presă Anadolu Agency, citată de Agerpres, cel puțin 12 persoane au ajuns la spital cu răni ușoare.

Mai multe mașini au fost luate de ape în timpul inundațiilor. Echipele de intervenție au continuat miercuri operațiunile de curățare în cartierele afectate, unde noroiul și deșeurile au acoperit străzile și trotuarele.

Școli închise în districtul Havza

Autoritățile locale au suspendat cursurile pentru o zi în districtul Havza, una dintre cele mai afectate zone. Guvernatorul provinciei Samsun, Orhgan Tavli, a declarat că patru cartiere au fost inundate în doar 10 minute după furtuna violentă de marți seară, potrivit Anadolu.

Regiunea Mării Negre, afectată frecvent de inundații

Zona de litoral a Mării Negre din Turcia se confruntă des cu precipitații abundente și inundații rapide.

În 2021, peste 50 de persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor produse în partea vestică a regiunii, potrivit datelor publicate de Anadolu.