Pe 17 mai, Mercur iși începe tranzitul în semnul său preferat, cel de domiciliu, adică acela al Gemenilor. Unde va rămâne până pe 1 iunie. Mercur reprezintă comunicarea, procesul decizional și transportul. Iar arhetipul Gemenilor vorbește despre schimbare, adaptare și diversitate.

Vom deveni mai optimiști și mai încrezători în propriile idei. Există, bineînțeles, și câteva riscuri. În primul rând, vom alerga după mai mulți iepuri. Pe urmă, vom avea o doză crescută de superficialitate.

Totuși, în 2026, acest tranzit are parte de o particularitate specială. Mercur se va întâlni cu Uranus pe 18 mai. Un aspect astrologic menit să ofere o minte electrică, dar și un caracter eratic în modul în care ne vom desfășura activitățile zilnice.

Berbec/Ascendent în Berbec

Mercur va tranzita casa a treia. Și îți va arăta cât de important este să comunici deschis cu apropiații. Și să participi la schimburile de idei. Urmează și câteva deplasări surprinzătoare.

Taur/Ascendent în Taur

Mercur va tranzita casa a doua. Așteaptă-te la numeroase tranzacții, negocieri și decizii pe plan financiar, neașteptate sau bizare. Dar, discuțiile despre bani îți vor aduce informații prețioase.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Acest tranzit contează enorm pentru tine. În primul rând, pentru că Mercur este guvernatorul tău. Și se simte ca acasă când te vizitează. După care, să ne reamintim de conjuncția cu Uranus. Mintea va fi aliatul tău, îți va oferi o sumedenie de idei excelente. Și vei beneficia de un talent oratoric de invidiat.

Rac/Ascendent în Rac

Mercur va tranzita casa a douăsprezecea. Posibile vești despre sănătatea ta sau a celor dragi. Și îți vei da seama cât valorează discreția în anumite momente.

Leu/Ascendent în Leu

Mercur va tranzita casa a unsprezecea. Și te va ajuta să faci următorul pas. Pe plan profesional, social sau chiar educațional. Sprijinul va veni din partea prietenilor sau al apropiaților.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, va tranzita casa a zecea. Până pe 1 iunie, vor fi vești surprinzătoare pe plan profesional. De asemenea, acest tranzit îți dă ocazia să porți discuții importante pentru cariera ta.

Balanță/Ascendent în Balanță

Cu Mercur prin casa a noua, mintea ta va fi dornică de expansiune. Sau tu îți vei planifica unele călătorii. Vor fi avantajați cei care susțin examene sau prezentări.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Mercur se va afla în casa a opta până pe 1 iunie. Și îți va aduce lecții legate de echitabilitatea bugetului familiei, vești despre banii proveniți din moșteniri sau despre noi taxe/impozite.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Mercur va tranzita casa a șaptea. Ești pregătit de acele discuții inconfortabile cu partenerul? Cei singuri vor fi mai sociabili. O perioadă bună pentru decizii pe plan relațional.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Mercur va tranzita casa a șasea. Te pregătești de o perioadă foarte intensă la locul de muncă. Discuții, ședințe, schimbări multiple și decizii bizare. Vei avea nevoie de o disciplină pe plan mintal.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Tranzitul lui Mercur în casa a cincea îți va prii de minune! Pentru că îți va arăta cât de important este să vezi jumătatea plină a paharului. Și să faci haz de necaz. Comunicarea cu copiii trebuie să primească atenție suplimentară.

Pești/Ascendent în Pești

Mercur va tranzita casa a patra. Și aduce discuții despre mutare, problemele din familie sau despre amenajarea unei locuințe. Să nu îți faci așteptări că viața va fi una liniară pânâ pe 1 iunie!