Pentru nativii din zodia Taur, în săptămâna 6 - 12 aprilie, se complică puțin treaba, spune astrologul DCNews, Daniela Simulescu, în emisiunea despre horoscopul săptămânal.

”Venus este în semnul vostru, ceea ce este un lucru bun. Vă ține pe linia de plutire... dar, în casa a douăsprezecea, după Soare, intră și Marte. Înseamnă că nu poți fi tu vioara întâi peste tot, nu poți fi protagonistul peste tot. Mai lasă-i și pe alții. Poate pentru că nu ai energie, nu ai resurse, că nu ai timp. Sau pentru că - nu știu - așa este viața. Efectiv, nu ești tu în centrul atenției. Unii sunteți obișnuiți, alții s-ar putea să vă confruntați cu unele frustrări, considerând că nu sunteți respectați, că nu sunteți luați în calcul, că nu e drept” spune astrologul Daniela Simulescu, pentru nativii Taur.

Sfatul astrologului este ca, până să vă dea cineva locul pe scenă, să vă acordați voi înșivă un răsfăț.